Allegria e voglia di ritrovarsi, la Sagra di Santa Croce ha appassionato Marnate

“Alziamo i boccali, brindiamo al paese,

tra amici, risate e mille sorprese! (…)

Con la Proloco che pensa a te,

e noi tutti insieme… olé, olé, olé! (…)

A Marnate la festa non finirà,

Santa Croce nel cuore resterà!“

Quest’anno a Marnate, fra le tante canzoni trasmesse e ballate alla Sagra di Santa Croce ce n’era una veramente speciale.

Una vera e propria” sigla” dell’annuale festa che porta migliaia di persone nello spazio di via Lombardia.

Un inno dedicato ai marnatesi e alla Pro loco, che per l’intero fine settimana ha lavorato sodo per la riuscita della manifestazione.

Anche in questo 2025, dunque, il paese di Marnate si è riscoperto comunità, con la gioia di ritrovarsi per un brindisi, un buon piatto di pizzoccheri, per qualche ballo o semplicemente per sorridere ai coscritti, ai vecchi compagni di scuola e a tutte le persone con i quali si è condiviso un pezzetto di strada.

E la Sagra di Santa Croce é dunque importante anche per questo, perché oltre a offrire i tanti momenti religiosi in chiesa parrocchiale – sempre partecipati dai fedeli – regala la gioia di stare insieme a chi Marnate la vive ogni giorno.

E a regalare una organizzazione impeccabile ci hanno pensato loro: decine di instancabili volontari che, indossata la loro maglietta rossa e soprattutto un sorriso genuino, hanno grigliato, fritto, pulito i tavoli e animato l’area feste di tanti eventi, dalla proposta musicale al Mercante in fiera dei Bambini, dalla Walkfit Circuit alla Festa dello Sport che si svolgeva nel vicino centro sportivo Meraki, passando per la gara ciclistica amatoriale e i fuochi d’artificio.

Tutto ha regalato emozioni, tutto ha funzionato come una macchina ben oliata e allora è valsa proprio la pena omaggiare queste instancabili formichine di Pro loco Marnate con un brano dedicato.

Una canzone che citava alcuni di loro – Adelia e le sue frittelle, Corrado e il suo apecar, il presidente Davide – ma soprattutto alzava i calici verso il gruppo, coeso e felice di impegnarsi per il loro paese.

Dal più giovane, 10 anni compiuti da poco, al più anziano – l’amato Elio, che di candeline ne spegne “qualcuna in più” (86, per la precisione, come ci aveva raccontato anni addietro, ndr) tutti si sono impegnati con entusiasmo.

Le parole della canzone, scritte da Mattia e Giacomo di MGMusic – alla cassa con addosso anch’essi la t-shirt rossa dei volontari – durante la festa sono piaciute a tutti.

Ed anche in questo 2025 la sagra di Santa Croce ha conquistato Marnate dove “la festa non finirà”.

(in realtà – per dover di cronaca – la festa terminerà lunedì sera, dopo lo spettacolo pirotecnico. Qua tutte le informazioni e gli orari)

Fra tutte le magliette rosse l’assenza del caro Sergio Borroni, il volontario recentemente scomparso, si è sentita eccome. Ma i suoi amici, compagni di giornate e giornate di lavoro, lo hanno omaggiato nel modo migliore possibile, impegnandosi per gli altri, come amava fare lui.