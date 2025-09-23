Amanda Sandrelli porta a Parola di Donna la storia di coraggio e determinazione di Artemisia Gentileschi
Il primo appuntamento della rassegna teatrale che inizia venerdì 26 settembre nel Salone Estense è dedicato alla figura della pittrice barocca vissuta nel XVII secolo. Un dialogo con il filosofo contemporaneo Adriano Fabris
Artemisia Gentileschi sarà la protagonista del primo appuntamento di Parola di Donna, venerdì 26 settembre alle ore 20.00 al Salone Estense di Varese. ( foto tratta dalla sua pag. Facebook)
Pittrice, vissuta tra la fine del Cinquecento e metà Seicento, fu vittima di violenza sessuale. Reagì denunciando il suo stupratore che venne portato a processo e condannato. Divenne poi famosa con la sua arte pittorica, un evento eccezionale per il periodo in cui visse.
La sua figura è diventata quindi un modello di donna determinata e coraggiosa. Ancora oggi il suo nome viene ricordato per sottolineare la forza di volontà ed emancipazione.
Artemisia sarà interpretata da Amanda Sandrelli che dialogherà con Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione.
Il confronto permetterà di ripercorrere la fasi della sua vita, tra luci e ombre, tra talento e sofferenza. Un dialogo scritto da Daniela Morelli in cui emergono la forza della sua arte e la capacità di trasformare il dolore in energia creativa.
Sandrelli dà voce a una figura femminile dirompente, capace di ribaltare convenzioni e pregiudizi, mentre Fabris accompagna il pubblico in una riflessione sull’etica, sulla memoria e sul rapporto tra arte e vita.
La serata inaugura una rassegna che fino al 31 ottobre porterà al Salone Estense grandi protagoniste della scena teatrale e musicale italiana – tra cui Arianna Scommegna, Laura Curino, Viola Marietti e Cristina Barzi – per raccontare il femminile con linguaggi diversi e sempre attuali.
Biglietti disponibili su Mailticket.
Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.