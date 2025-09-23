Varese News

Amanda Sandrelli porta a Parola di Donna la storia di coraggio e determinazione di Artemisia Gentileschi

Il primo appuntamento della rassegna teatrale che inizia venerdì 26 settembre nel Salone Estense è dedicato alla figura della pittrice barocca vissuta nel XVII secolo. Un dialogo con il filosofo contemporaneo Adriano Fabris

amanda sandrelli

Artemisia Gentileschi sarà la protagonista del primo appuntamento di Parola di Donna, venerdì 26 settembre alle ore 20.00 al Salone Estense di Varese. ( foto tratta dalla sua pag. Facebook)

Pittrice, vissuta tra la fine del Cinquecento e metà Seicento,  fu vittima di violenza sessuale. Reagì denunciando  il suo stupratore che venne portato a processo e condannato. Divenne poi famosa con la sua arte pittorica, un evento eccezionale per il periodo in cui visse.

La sua figura è diventata quindi un modello di donna determinata e coraggiosa. Ancora oggi il suo nome viene ricordato per sottolineare la forza di volontà ed emancipazione.

Artemisia sarà interpretata da Amanda Sandrelli che dialogherà con Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione.

Il confronto permetterà di ripercorrere la fasi della sua vita, tra luci e ombre, tra talento e sofferenza. Un dialogo scritto da Daniela Morelli in cui emergono la forza della sua arte e la capacità di trasformare il dolore in energia creativa.
Sandrelli dà voce a una figura femminile dirompente, capace di ribaltare convenzioni e pregiudizi, mentre Fabris accompagna il pubblico in una riflessione sull’etica, sulla memoria e sul rapporto tra arte e vita.

La serata inaugura una rassegna che fino al 31 ottobre porterà al Salone Estense grandi protagoniste della scena teatrale e musicale italiana – tra cui Arianna Scommegna, Laura Curino, Viola Marietti e Cristina Barzi – per raccontare il femminile con linguaggi diversi e sempre attuali.

Biglietti disponibili su Mailticket.
Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com

Pubblicato il 23 Settembre 2025
