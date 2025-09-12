Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina

Ancora rumore. Anche questa domenica 14 settembre, come negli ultimi due mesi, famiglie, giovani e anziani si troveranno in piazza Montegrappa a Varese dalle 21 alle 22.30, per rompere il silenzio e portare più attenzione sulle condizioni disumane a cui è sottoposto il popolo palestinese a Gaza.

Gli organizzatori chiedono di esserci, muniti di pentole, coperchi, strumenti veri o improvvisati per continuare a supportare l’invito della giornalista palestinese Bisan Owda a scendere in piazza con pentole e mestoli, simbolo della carestia che affligge Gaza.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Varesino per la Palestina. Dalle 21 ci si potrà radunare in piazza, dove si troveranno le consuete iniziative per accogliere i più piccoli e, novità di questa settimana, una postazione dedicata all’incontro con la lingua e la cultura araba, in collaborazione con “Language Nights”, gruppo di scambio linguistico che da anni si occupa di favorire l’incontro fra persone di lingue e culture diverse a Varese. Dalle 22 alle 22.15 sarà il momento del rumore.

Come nelle altre occasioni il Comitato Varesino per la Palestina invita tutti i comuni, in tutta la provincia e oltre, a unirsi ogni domenica facendo risuonare piazze e campane, battendo le pentole e producendo rumore come eco della popolazione di Gaza.