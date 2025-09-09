Asst Sette Laghi più social: lancia il canale WhatsApp per informazioni su salute e servizi sociosanitari

L’Asst Sette Laghi – l’azienda sanitaria dell’Alto Varesotto, cui fanno riferimento gli ospedali di Varese, Cittiglio, Angera, Cuasso al Monte – ha attivato un nuovo servizio di comunicazione diretto con i cittadini tramite WhatsApp. Il canale, pensato come uno strumento semplice e immediato, permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti, consigli e informazioni utili su salute, prevenzione e servizi sociosanitari disponibili sul territorio.

Il canale WhatsApp sarà attivo esclusivamente in modalità “broadcast” in uscita: gli iscritti riceveranno messaggi periodici, chiari e affidabili, senza rischiare spam o comunicazioni indesiderate. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento digitale facile da usare per tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati sulle iniziative e i servizi dell’ASST Sette Laghi.

Come iscriversi

L’iscrizione al canale è semplice e gratuita: basta inquadrare il QR code presente nelle sedi ASST, farmacie, ambulatori e altri punti di servizio, oppure cliccare sul link dedicato disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di ASST Sette Laghi. Sia QR code, sia link, sono indicati nella locandina che si allega.

«Non solo con l’evoluzione del polo territoriale, con case di comunità e infermieri di famiglia, ma anche con l’informazione, vogliamo arrivare ancora più vicino ai cittadini del nostro territorio. Con questo canale ci proponiamo di favorire la prevenzione, approfondire i temi della salute con contenuti garantiti dai nostri professionisti e per far conoscere i nostri servizi agevolandone l’accesso» spiega il direttore generale Mauro Moreno. «Vogliamo essere al fianco di ogni cittadino del nostro territorio con un canale diretto e affidabile».

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visita il sito, qui.