Varese News

Varese Laghi

Asst Sette Laghi più social: lancia il canale WhatsApp per informazioni su salute e servizi sociosanitari

Il nuovo servizio attivabili dal sito o dai Qr Code presenti in ospedali, farmacie e ambulatori

whatsapp

L’Asst Sette Laghi – l’azienda sanitaria dell’Alto Varesotto, cui fanno riferimento gli ospedali di Varese, Cittiglio, Angera, Cuasso al Monte – ha attivato un nuovo servizio di comunicazione diretto con i cittadini tramite WhatsApp. Il canale, pensato come uno strumento semplice e immediato, permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti, consigli e informazioni utili su salute, prevenzione e servizi sociosanitari disponibili sul territorio.

Il canale WhatsApp sarà attivo esclusivamente in modalità “broadcast” in uscita: gli iscritti riceveranno messaggi periodici, chiari e affidabili, senza rischiare spam o comunicazioni indesiderate. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento digitale facile da usare per tutti coloro che desiderano essere sempre aggiornati sulle iniziative e i servizi dell’ASST Sette Laghi.

Come iscriversi

L’iscrizione al canale è semplice e gratuita: basta inquadrare il QR code presente nelle sedi ASST, farmacie, ambulatori e altri punti di servizio, oppure cliccare sul link dedicato disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di ASST Sette Laghi. Sia QR code, sia link, sono indicati nella locandina che si allega.

«Non solo con l’evoluzione del polo territoriale, con case di comunità e infermieri di famiglia, ma anche con l’informazione, vogliamo arrivare ancora più vicino ai cittadini del nostro territorio. Con questo canale ci proponiamo di favorire la prevenzione, approfondire i temi della salute con contenuti garantiti dai nostri professionisti e per far conoscere i nostri servizi agevolandone l’accesso» spiega il direttore generale Mauro Moreno. «Vogliamo essere al fianco di ogni cittadino del nostro territorio con un canale diretto e affidabile».

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visita il sito, qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.