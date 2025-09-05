Auto contro moto, incidente tra Vedano e Castiglione Olona. Coinvolti tre giovanissimi
È avvenuto alle 15.10 sulla provinciale Varesina, bloccata con lunghe code. Almeno un ferito grave
Violento scontro tra auto e moto sulla provinciale Varesina, nel tratto compreso tra Vedano e Castiglione Olona: l’allarme è scattato alle 15.10, sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco, i carabinieri di Saronno, due ambulanze dell’Sos Malnate e della Croce Rossa Varese, nonché l’automedica (foto inviata da un lettore).
Nell’incidente risultano coinvolti tre ragazzi molto giovani: una ragazza di diciotto anni e altri due giovani di 18 e 21.
Almeno una delle persone coinvolte è in gravi condizioni, portata in ospedale al Circolo di Varese, in “codice rosso”, vale a dire valutata sul posto come in immediato pericolo di vita.
Le operazioni di soccorso hanno richiesto di bloccare il traffico, con la formazione di lunghe code sull’asse della Provinciale 233. È presente la Polizia locale di Castiglione per smistare i veicoli su percorsi alternativi.
