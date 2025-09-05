Varese News

Saronno/Tradate

Auto contro moto, incidente tra Vedano e Castiglione Olona. Coinvolti tre giovanissimi

È avvenuto alle 15.10 sulla provinciale Varesina, bloccata con lunghe code. Almeno un ferito grave

Generico 01 Sep 2025

Violento scontro tra auto e moto sulla provinciale Varesina, nel tratto compreso tra Vedano e Castiglione Olona: l’allarme è scattato alle 15.10, sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco, i carabinieri di Saronno, due ambulanze dell’Sos Malnate e della Croce Rossa Varese, nonché l’automedica (foto inviata da un lettore).

Nell’incidente risultano coinvolti tre ragazzi molto giovani: una ragazza di diciotto anni e altri due giovani di 18 e 21.

Almeno una delle persone coinvolte è in gravi condizioni, portata in ospedale al Circolo di Varese, in “codice rosso”, vale a dire valutata sul posto come in immediato pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto di bloccare il traffico, con la formazione di lunghe code sull’asse della Provinciale 233. È presente la Polizia locale di Castiglione per smistare i veicoli su percorsi alternativi.

Violento scontro sulla provinciale a Cavaria, 40enne ferita

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.