Autocarro rubato recuperato dalla Polizia Locale di Gallarate

Il Nucleo Roit della Polizia Locale di Gallarate, coordinato dall’Ufficiale Langella, ha rintracciato e recuperato un veicolo di provenienza furtiva: l’autocarro di ingente valore è stato restituito ai legittimi proprietari con grande soddisfazione.

Nella serata di lunedì 8 (progetto mobilità sicura promosso dalla Provincia di Varese) sono state impiegate tre pattuglie in servizi di controllo in centro città e lungo le principali direttrici di traffico. Un conducente è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente; 8 veicoli sono trovati privi di revisione; 6 conducenti di monopattini sono stati multati per irregolarità nella circolazione.

Prosegue inoltre l’attività di verifica dei veicoli inquinanti: ad oggi sono già stati controllati oltre 400 mezzi.

Nelle ultime due settimane sono stati sequestrati sei veicoli privi di assicurazione, sono state accertate 19 violazioni per veicoli senza revisione e 14 violazioni dell’uso del cellulare alla guida

Il Nucleo RUS è stato impegnato in un’operazione di liberazione di un immobile che poteva presumere un’ennesima occupazione abusiva, fortunatamente senza riscontri.

Nella giornata di lunedì primo settembre, la Polizia Locale, insieme alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, ha effettuato un servizio straordinario di controllo nelle aree sensibili della città, tra cui zona stazione, corso XXV Aprile, via Beccaria, via Bergamo e piazza Risorgimento.

Sono stati identificati 15 soggetti (12 stranieri e 3 italiani): due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico Immigrazione; sono state accertate due violazioni al Regolamento di Polizia Urbana con contestuali ordini di allontanamento; sono state multate due persone per inosservanza degli ordini emessi.

I due soggetti denunciati erano già stati rintracciati lo scorso 4 agosto nello stabile dismesso di via Venegoni 2 sgomberato poi dalla Locale.