Bellinzona celebra la Giornata dei Castelli Svizzeri 2025: tra medioevo e arte digitale

Una giornata tra antichi mestieri e nuove tecnologie, nella suggestiva cornice della Fortezza di Bellinzona: è quanto attende i visitatori domenica 5 ottobre 2025 in occasione della decima edizione della Giornata dei Castelli Svizzeri. L’iniziativa, che coinvolge ventotto castelli in tutta la Svizzera, dedica l’edizione 2025 al tema dell’artigianato, tra passato e futuro.

Il programma della città del Canton Ticino è pensato per tutte le età, tra rievocazioni medievali, musica, arte digitale e visite guidate.

Tre castelli, un’esperienza unica

Cuore pulsante dell’evento in Ticino, la Fortezza di Bellinzona propone attività in tutti e tre i suoi castelli: Castel Grande, Montebello e Sasso Corbaro, offrendo un’occasione speciale per scoprire il patrimonio culturale in chiave dinamica e partecipativa.

Castel Grande

Alle ore 14 una visita guidata Open House condotta da Giovanni Conca, che illustrerà il restauro dell’architetto Aurelio Galfetti, uno degli interventi architettonici più significativi del Cantone. A seguire, alle 15, la Corte interna accoglierà il concerto “Dal classico al pop” con Fabio Sioli e Chiara Bottelli, in collaborazione con l’Associazione 753ArteBellezza.

Sempre a Castel Grande, dalle 16:00 alle 17:30, la sala Arsenale ospiterà “L’artigianato del codice”, un’esperienza immersiva firmata Echtzeit, che celebra l’arte digitale della scena demo con opere audiovisive generate in tempo reale. Una riflessione originale e creativa sull’evoluzione dell’artigianato nell’era tecnologica.

Castello di Montebello

Dalle 11:00 alle 18:30 il cortile si trasformerà in un vivace villaggio medievale grazie al gruppo “Spada nella Rocca”: accampamenti, giochi antichi, dimostrazioni di mestieri, bancarelle e una buvette con specialità d’epoca creeranno un’atmosfera storica e familiare.

Castello di Sasso Corbaro

Alle 11:00 è prevista una visita guidata alla mostra “Oltre il Medioevo” con lo storico Marino Viganò, che condurrà i partecipanti alla scoperta del ruolo difensivo di Bellinzona nei secoli.

Servizi navetta gratuito

Un servizio navetta gratuito collegherà Largo Elvezia al Castello di Montebello dalle 11:00 alle 18:30. In caso di maltempo, il programma potrà subire modifiche: si consiglia di consultare il sito ufficiale per aggiornamenti.

L’evento è promosso in collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo e rientra in una più ampia iniziativa che coinvolge castelli in dodici cantoni svizzeri, con attività multilingue e proposte culturali per ogni età.