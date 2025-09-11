Benessere in gravidanza: alla piscina di Saronno arriva il corso “Gestanti terra & acqua”
Il corso è in programma ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.45. Le iscrizioni possono essere bimestrali o per singola lezione. Le informazioni e i dettagli si possono richiedere direttamente alla piscina di Saronno
Un’ora dedicata alle future mamme tra esercizi dolci a terra e rilassamento in acqua. È la novità della stagione 2025/26 proposta dalla piscina comunale con il corso “Gestanti terra & acqua”, pensato per accompagnare le donne in gravidanza in un percorso di benessere e movimento.
Il corso, in programma ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.45, è strutturato in tre momenti: 15 minuti di attività a terra per il mantenimento del tono muscolare, 35 minuti in acqua per il rinforzo del pavimento pelvico e 10 minuti finali di rilassamento e controllo del respiro. Un’ora che diventa così un’occasione speciale per ascoltare il proprio corpo e vivere una connessione profonda con il bambino.
Tra i benefici dell’attività: miglioramento della postura e della respirazione, riduzione delle tensioni muscolari e sostegno al benessere emotivo, grazie al connubio tra movimento e relax in un ambiente accogliente e sicuro.
Le iscrizioni possono essere bimestrali o per singola lezione. Le informazioni e i dettagli si possono richiedere direttamente alla piscina di Saronno, in via Miola 5, oppure scrivendo a piscina@saronno ssd.it o telefonando al numero 02 25548010.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.