Varese News

Saronno/Tradate

Benessere in gravidanza: alla piscina di Saronno arriva il corso “Gestanti terra & acqua”

Il corso è in programma ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.45. Le iscrizioni possono essere bimestrali o per singola lezione. Le informazioni e i dettagli si possono richiedere direttamente alla piscina di Saronno

Generico 08 Sep 2025

Un’ora dedicata alle future mamme tra esercizi dolci a terra e rilassamento in acqua. È la novità della stagione 2025/26 proposta dalla piscina comunale con il corso “Gestanti terra & acqua”, pensato per accompagnare le donne in gravidanza in un percorso di benessere e movimento.

Il corso, in programma ogni venerdì dalle 18.45 alle 19.45, è strutturato in tre momenti: 15 minuti di attività a terra per il mantenimento del tono muscolare, 35 minuti in acqua per il rinforzo del pavimento pelvico e 10 minuti finali di rilassamento e controllo del respiro. Un’ora che diventa così un’occasione speciale per ascoltare il proprio corpo e vivere una connessione profonda con il bambino.

Tra i benefici dell’attività: miglioramento della postura e della respirazione, riduzione delle tensioni muscolari e sostegno al benessere emotivo, grazie al connubio tra movimento e relax in un ambiente accogliente e sicuro.
Le iscrizioni possono essere bimestrali o per singola lezione. Le informazioni e i dettagli si possono richiedere direttamente alla piscina di Saronno, in via Miola 5, oppure scrivendo a piscina@saronno ssd.it o telefonando al numero 02 25548010.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.