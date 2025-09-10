Bonus Assunzioni: chiarimenti sull’accesso alle agevolazioni INPS
Dal tavolo tecnico che ha coinvolto l’INPS e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono emersi numerosi chiarimenti
Dal tavolo tecnico che ha coinvolto l’INPS e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenutosi nelle scorse settimane, sono emersi numerosi chiarimenti relativi a molti quesiti avanzati da professionisti in tema di gestione previdenziale, incentivi e bonus per le assunzioni agevolate concessi dall’Istituto. Di seguito l’approfondimento sul tema, proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.
Bonus Assunzioni: quando fare domanda?
Per quanto riguarda il Bonus Giovani ZES, è stato chiesto se è possibile presentare la domanda di esonero prima di effettuare la trasformazione del contratto in data 01/07/2025, in caso di un’assunzione a tempo determinato fatta il 01/05/2025.
L’INPS ha confermato questa possibilità, spiegando che, per accedere all’esonero, è necessario presentare la domanda prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa C.O.
In tema di Bonus Giovani e Donne, invece, è stato domandato:
Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare?
L’INPS consiglia di presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati, sebbene l’effettiva fruizione del beneficio riguardi la sola contribuzione datoriale esonerabile, nei limiti dei massimali di 500 o 650 euro mensili. L’ammontare totale dell’esonero fruibile, inoltre, non potrà superare questi importi anche in presenza di autorizzazione rilasciata per cifre più elevate.
