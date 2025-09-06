Borgomanero, inaugurato il Parco del Gusto tra applausi e profumi di eccellenze locali
La cerimonia di apertura ha dato il via alla due giorni nel parco di Villa Marazza: cinquanta produttori protagonisti del Mercato della Terra delle Colline Novaresi La cerimonia di apertura ha dato il via alla due giorni nel parco di Villa Marazza: cinquanta produttori protagonisti del Mercato della Terra delle Colline Novaresi
Si è aperta questa mattina, sabato 6 settembre, la nuova edizione del Parco del Gusto, uno degli appuntamenti più attesi della 76esima Festa dell’Uva di Borgomanero. L’inaugurazione si è svolta nel parco di Villa Marazza, con il taglio del nastro e i saluti istituzionali che hanno dato ufficialmente il via a due giornate dedicate ai sapori e alle tradizioni del territorio.
Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, degli organizzatori e di numerose associazioni locali, il pubblico ha accolto con un lungo applauso l’apertura del Mercato della Terra delle Colline Novaresi, animato da una cinquantina di piccoli produttori e artigiani del cibo. I visitatori hanno così iniziato a percorrere i viali della villa tra banchi di ortofrutta, formaggi, salumi, miele, pane, birre artigianali, dolci, cioccolato e molte altre specialità.
Galleria fotografica
Un’edizione tra le più ricche
La giornata inaugurale ha subito confermato il successo dell’iniziativa, con un’affluenza significativa fin dalle prime ore. L’area ristoro, collocata accanto agli espositori, è stata punto di sosta per pranzi e degustazioni, mentre nel pomeriggio non sono mancate le attività collaterali, dalle animazioni per i più piccoli alle degustazioni guidate di birre artigianali.
L’evento, organizzato dalla Condotta Slow Food Colline Novaresi insieme al Comune di Borgomanero, alla Pro Loco e alla Fondazione Marazza, con il patrocinio dell’ATL Terre dell’Alto Piemonte, ha ribadito la volontà di valorizzare il cibo locale e sostenibile.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.