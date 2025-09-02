Casale Litta in festa: torna la “Sagra da Casà” dal 5 al 7 settembre

La Sagra da Casà non è solo buon cibo: è un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere la comunità

Dal 5 al 7 settembre 2025, Casale Litta si prepara a vivere tre giorni di festa all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo e della tradizione popolare con la nuova edizione della Sagra da Casà. Questo evento, che celebra la festa compatronale, è organizzato dall’Associazione culturale giovanile Matt de Casàa, con l’obiettivo di sostenere la Parrocchia di San Biagio.

La Sagra vedrà anche la collaborazione del Ciuk Running Team, che si occuperà dell’organizzazione della tradizionale gara podistica del sabato, e avrà il patrocinio del Comune di Casale Litta. La festa si svolgerà presso il campo sportivo dell’Oratorio di Casale Litta, con il supporto fondamentale delle associazioni e dei volontari del paese, che rendono possibile la realizzazione di un evento così coinvolgente e partecipato.

Un’occasione imperdibile per vivere la comunità, riscoprire le tradizioni e divertirsi insieme!

Il programma della Sagra da Casà 2025

Venerdì 5 settembre

Ore 18.00 : test scarpe Altra e Group Run con il Ciuk Running Team

: test scarpe Altra e Group Run con il Ore 19.30 : apertura stand gastronomico con ampio menù che include come piatti speciali panzerotti e tagliatelle ai funghi .

: apertura stand gastronomico con ampio menù che include come piatti speciali . Ore 21.30: concerto dei Bandesfrosos, tributo a Van de Sfroos.

Sabato 6 settembre

Ore 11.00-13.30 : iscrizioni e ritiro pettorali per gara podistica (Ciuk Running Team).

: iscrizioni e ritiro pettorali per gara podistica (Ciuk Running Team). Ore 12.00 : stand gastronomico con salamella, patatine e pizza cotta nell’antico forno del 1700.

: stand gastronomico con salamella, patatine e pizza cotta nell’antico forno del 1700. Ore 14.00 : partenza gara podistica.

: partenza gara podistica. Ore 18.00 : premiazioni gara.

: premiazioni gara. Ore 18.30 : Beer Mile.

: Beer Mile. Ore 19.30 : apertura stand gastronomico con ampio menù che include come piatto speciale risotto ai funghi .

: apertura stand gastronomico con ampio menù che include come piatto speciale . Ore 21.45: serata musicale con gli Scaccabarossi.

Domenica 7 settembre

Ore 11.00 : S. Messa anniversari con aperitivo offerto da Don Oscar.

: S. Messa anniversari con aperitivo offerto da Don Oscar. Ore 12.00: apertura stand gastronomico.

In aggiunta al menu ordinario, un menu speciale su prenotazione, chiamando il numero 3394476326

Antipasto, spiedo bresciano, vino, acqua, dolce e caffè, 25 euro.

Per i bambini: gnocchi.al ragù o pomodoro, salsiccia, patatine, acqua e dolce, 10 euro.

Pomeriggio : animazione e giochi per bambini, oltre alla tradizionale processione per le vie del paese.

: animazione e giochi per bambini, oltre alla tradizionale processione per le vie del paese. Ore 19.00 : riapertura stand gastronomico.

: riapertura stand gastronomico. Ore 20.30: musica con i Truzzi Volanti.

La Sagra da Casà non è solo buon cibo: è un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere la comunità. Dalla cucina tradizionale con piatti tipici come lo spiedo bresciano, i panzerotti e i risotti ai funghi, alla musica dal vivo con band locali molto amate, fino alle attività sportive e all’animazione per bambini, il programma è pensato per tutte le età.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione della Sagra e delle sue attività lo svolgono le associazioni Matt de Casàa e Ciuk Running Team, che con il loro impegno e la loro passione supportano concretamente la comunità locale. Queste realtà non solo contribuiscono a mantenere vive le tradizioni e le attività della parrocchia, ma sono anche un punto di riferimento per celebrare e valorizzare il paese.

Sostenendo eventi come questo, l’associazione e il team sportivo rafforzano i legami sociali, favoriscono la partecipazione attiva e danno vita a iniziative che coinvolgono tutti i cittadini, rendendo la festa ancora più speciale e significativa.