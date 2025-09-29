Chinetti rompe il ghiaccio: primo gol da professionista per l’attaccante di Malnate

Era solo questione di tempo e il momento è finalmente arrivato: domenica 28 settembre Federico Chinetti ha siglato il suo primo gol tra i professionisti. L’attaccante classe 2005, originario di Malnate, ha messo la sua firma sul tabellino della gara tra il suo Trento – squadra dove è andato in prestito dal Como -, insaccando la rete del momentaneo 2-0 contro l’Arzignano Valchiampo, che è poi riuscito a pareggiare 2-2.

Maturazione a Como sotto l’ala di Fabregas

Il traguardo raggiunto a Trento è il frutto di un percorso di crescita accelerato. Nella passata stagione, Chinetti si era messo in luce con la Primavera del Como, dove le sue prestazioni di alto livello non erano passate inosservate.

La dimostrazione più lampante della fiducia riposta in lui è arrivata direttamente da una leggenda del calcio: Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo lo aveva infatti convocato in prima squadra in un paio di occasioni, offrendogli l’opportunità di allenarsi e respirare l’aria del calcio che conta.

Ora, con il prestito al Trento, il giovane di Malnate sta compiendo i passi decisivi per affermarsi. Questo primo gol è più di una marcatura: è la definitiva rottura del ghiaccio e l’inizio di un nuovo capitolo per Federico Chinetti nel calcio professionistico.

«Il primo gol tra i professionisti è un’emozione unica che mi ricorderò a lungo – ha commentato Chinetti a fine partita -. Sono felice, certo, ma per come è finita la partita, c’è un po’ di rammarico. Per questo motivo, non posso essere felice al 100%.” L’attaccante ha poi evidenziato la sua crescita costante, soprattutto nella fase di non possesso: “Cerco sempre di dare il massimo, metto in pratica quello che mi chiede il mister e aiuto la squadra. Sto migliorando molto, anche nella fase difensiva».