Chinetti rompe il ghiaccio: primo gol da professionista per l’attaccante di Malnate
L'attaccante classe 2005 - di proprietà del Como - ha siglato il momentaneo 2-0 del suo Trento contro l'Arzignano Valchiampo
Era solo questione di tempo e il momento è finalmente arrivato: domenica 28 settembre Federico Chinetti ha siglato il suo primo gol tra i professionisti. L’attaccante classe 2005, originario di Malnate, ha messo la sua firma sul tabellino della gara tra il suo Trento – squadra dove è andato in prestito dal Como -, insaccando la rete del momentaneo 2-0 contro l’Arzignano Valchiampo, che è poi riuscito a pareggiare 2-2.
Maturazione a Como sotto l’ala di Fabregas
Il traguardo raggiunto a Trento è il frutto di un percorso di crescita accelerato. Nella passata stagione, Chinetti si era messo in luce con la Primavera del Como, dove le sue prestazioni di alto livello non erano passate inosservate.
La dimostrazione più lampante della fiducia riposta in lui è arrivata direttamente da una leggenda del calcio: Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo lo aveva infatti convocato in prima squadra in un paio di occasioni, offrendogli l’opportunità di allenarsi e respirare l’aria del calcio che conta.
Ora, con il prestito al Trento, il giovane di Malnate sta compiendo i passi decisivi per affermarsi. Questo primo gol è più di una marcatura: è la definitiva rottura del ghiaccio e l’inizio di un nuovo capitolo per Federico Chinetti nel calcio professionistico.
«Il primo gol tra i professionisti è un’emozione unica che mi ricorderò a lungo – ha commentato Chinetti a fine partita -. Sono felice, certo, ma per come è finita la partita, c’è un po’ di rammarico. Per questo motivo, non posso essere felice al 100%.” L’attaccante ha poi evidenziato la sua crescita costante, soprattutto nella fase di non possesso: “Cerco sempre di dare il massimo, metto in pratica quello che mi chiede il mister e aiuto la squadra. Sto migliorando molto, anche nella fase difensiva».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.