Ciclista investito da un furgone a Castelveccana sulla provinciale del lago, intervento dell’elisoccorso
L'incidente mercoledì mattina intorno alle 7.30 in via Europa, mobilitati sanitari e forze dell’ordine
Soccorsi in azione questa mattina, mercoledì 17 settembre a Castelveccana lungo la provinciale del Lago Maggiore dove intorno alle 7.30 si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclista di 18 anni è stato investito da un furgone mentre percorreva via Europa.
Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente per garantire l’assistenza sanitaria avanzata. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dai medici prima del trasporto in ospedale.
Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Le condizioni del ciclista sono apparse da subito serie, tanto da richiedere l’impiego dell’eliambulanza. I soccorritori hanno valutato com giallo il codice di intervento sul paziente.
Il ferito è arrivato in pronto soccorso a Varese in codice giallo intorno alle 8.30.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.