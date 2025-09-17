Varese News

Ciclista investito da un furgone a Castelveccana sulla provinciale del lago, intervento dell’elisoccorso

L'incidente mercoledì mattina intorno alle 7.30 in via Europa, mobilitati sanitari e forze dell’ordine

Soccorsi in azione questa mattina, mercoledì 17 settembre a Castelveccana lungo la provinciale del Lago Maggiore dove intorno alle 7.30 si è verificato un grave incidente stradale. Un ciclista di 18 anni è stato investito da un furgone mentre percorreva via Europa.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente per garantire l’assistenza sanitaria avanzata. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dai medici prima del trasporto in ospedale.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Le condizioni del ciclista sono apparse da subito serie, tanto da richiedere l’impiego dell’eliambulanza. I soccorritori hanno valutato com giallo il codice di intervento sul paziente.
Il ferito è arrivato in pronto soccorso a Varese in codice giallo intorno alle 8.30.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
