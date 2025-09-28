Ciclista investito sul Sempione Vecchio tra Gallarate e Casorate
È avvenuto domenica in mattinata, al confine tra il quartiere gallaratese di Moriggia e le prime case casoratesi
Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Casorate Sempiobne, proprio sul confine con Gallarate, sul Sempione Vecchio.
L’allarme è scattato domenica alle 11 del mattino, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese e l’automedica, attivate con la massima urgenza.
Il ciclista coinvolto ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita: è stato portato in ospedale a Legnano. Soccorso anche un secondo ciclista, meno grave.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate.
