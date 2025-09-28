Varese News

Gallarate/Malpensa

Ciclista investito sul Sempione Vecchio tra Gallarate e Casorate

È avvenuto domenica in mattinata, al confine tra il quartiere gallaratese di Moriggia e le prime case casoratesi

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Casorate Sempiobne, proprio sul confine con Gallarate, sul Sempione Vecchio.

L’allarme è scattato domenica alle 11 del mattino, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese e l’automedica, attivate con la massima urgenza.

Il ciclista coinvolto ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita: è stato portato in ospedale a Legnano. Soccorso anche un secondo ciclista, meno grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.