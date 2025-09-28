Ciclista investito sul Sempione Vecchio tra Gallarate e Casorate

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Casorate Sempiobne, proprio sul confine con Gallarate, sul Sempione Vecchio.

L’allarme è scattato domenica alle 11 del mattino, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese e l’automedica, attivate con la massima urgenza.

Il ciclista coinvolto ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita: è stato portato in ospedale a Legnano. Soccorso anche un secondo ciclista, meno grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate.