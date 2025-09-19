Varese News

Ciclista investito sulla Varesina a Tradate, soccorsi e lunga coda

L'incidente all'altezza della doppia rotonda all'ingresso della città

Ciclista investito sulla Varesina a Tradate: è accaduto poco dopo le 14.30 di venerdì alla doppia rotonda all’ingresso della città, incrocio tra la Statale e via Rossini-via 4 Novembre.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un’automedica e i carabinieri. La persona coinvolta, un uomo di 74 anni, ha riportato ferite ma non è in gravi condizioni: è stato trasportato in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”.

A causa delle operazioni di soccorso fino alle 15.30 si sono registrate code in particolare venendo da Venegono Inferiore.

 

Pubblicato il 19 Settembre 2025
