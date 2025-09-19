Ciclista investito sulla Varesina a Tradate, soccorsi e lunga coda
L'incidente all'altezza della doppia rotonda all'ingresso della città
Ciclista investito sulla Varesina a Tradate: è accaduto poco dopo le 14.30 di venerdì alla doppia rotonda all’ingresso della città, incrocio tra la Statale e via Rossini-via 4 Novembre.
Sul posto sono intervenuti d’urgenza un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, un’automedica e i carabinieri. La persona coinvolta, un uomo di 74 anni, ha riportato ferite ma non è in gravi condizioni: è stato trasportato in ospedale al Circolo di Varese in “codice giallo”.
A causa delle operazioni di soccorso fino alle 15.30 si sono registrate code in particolare venendo da Venegono Inferiore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.