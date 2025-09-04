Varese News

Convocato a Saronno il Consiglio comunale, Ilaria Pagani presenta il programma

La seduta, in programma lunedì 8 settembre in Sala Vanelli, prevede un solo punto all'ordine del giorno: la presentazione delle linee programmatiche della nuova amministrazione

Saronno - Ballottaggio: Ilaria Pagani sindaca

Si riunirà lunedì 8 settembre alle 21, nella Civica Sala Consiliare Vanelli di piazza Santuario 7, il Consiglio comunale di Saronno.

All’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, un solo punto all’ordine del giorno: le linee programmatiche del mandato dell’amministrazione guidata da Ilaria Pagani.

Come sempre, la cittadinanza è invitata ad assistere alla seduta pubblica. Sarà possibile farlo sia in presenza, presso la sala consiliare, sia da casa grazie alla diretta online disponibile sul portale Civicam, al link saronno.civicam.it, oppure sul canale YouTube ufficiale del Comune di Saronno.

Pubblicato il 04 Settembre 2025
