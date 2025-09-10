Varese News

Bambini

Da giugno a settembre 170 bambini al Centro Estivo di Luvinate

Positivo l’esito del progetto “Scuola Aperta”, promosso dal Comune per l’estate 2025. Un’offerta concreta per le famiglie e un’occasione di socialità, incontro, laboratori

Generico 08 Sep 2025

Scuola aperta tutta l’estate, da giugno a settembre, con presenze di oltre 170 bambini, sommando gli iscritti delle varie settimane. E’ molto positivo l’esito del progetto “Scuola Aperta”, promosso dal Comune per l’estate 2025. Un’offerta concreta per le famiglie e un’occasione di socialità, incontro, laboratori ed amicizia per i bambini del territorio.

“Per il primo anno, la Scuola non ha mai chiuso, aprendosi ai bambini dell’età della Scuola Primaria e dell’Infanzia, con la presenza di un’equipe educativa che ha promosso, nel corso delle varie settimane, molte attività. Siamo soddisfatti del risultato che ha consentito di venire incontro alle famiglie con genitori impegnati nel lavoro, oltre a garantire –commentano dall’Amministrazione- uno spazio protetto per i giovani amici del territorio”. Grazie anche al Comune di Comerio per il patrocinio e la condivisione del progetto.

Sport, arte, gioco libero, atelier esperienziali: per 11 settimane i bambini hanno potuto vivere moltissime esperienze, coordinate dallo staff della Educational Team cooperativa sociale

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.