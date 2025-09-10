Da giugno a settembre 170 bambini al Centro Estivo di Luvinate

Scuola aperta tutta l’estate, da giugno a settembre, con presenze di oltre 170 bambini, sommando gli iscritti delle varie settimane. E’ molto positivo l’esito del progetto “Scuola Aperta”, promosso dal Comune per l’estate 2025. Un’offerta concreta per le famiglie e un’occasione di socialità, incontro, laboratori ed amicizia per i bambini del territorio.

“Per il primo anno, la Scuola non ha mai chiuso, aprendosi ai bambini dell’età della Scuola Primaria e dell’Infanzia, con la presenza di un’equipe educativa che ha promosso, nel corso delle varie settimane, molte attività. Siamo soddisfatti del risultato che ha consentito di venire incontro alle famiglie con genitori impegnati nel lavoro, oltre a garantire –commentano dall’Amministrazione- uno spazio protetto per i giovani amici del territorio”. Grazie anche al Comune di Comerio per il patrocinio e la condivisione del progetto.

Sport, arte, gioco libero, atelier esperienziali: per 11 settimane i bambini hanno potuto vivere moltissime esperienze, coordinate dallo staff della Educational Team cooperativa sociale