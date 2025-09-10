Da giugno a settembre 170 bambini al Centro Estivo di Luvinate
Positivo l’esito del progetto “Scuola Aperta”, promosso dal Comune per l’estate 2025. Un’offerta concreta per le famiglie e un’occasione di socialità, incontro, laboratori
Scuola aperta tutta l’estate, da giugno a settembre, con presenze di oltre 170 bambini, sommando gli iscritti delle varie settimane. E’ molto positivo l’esito del progetto “Scuola Aperta”, promosso dal Comune per l’estate 2025. Un’offerta concreta per le famiglie e un’occasione di socialità, incontro, laboratori ed amicizia per i bambini del territorio.
“Per il primo anno, la Scuola non ha mai chiuso, aprendosi ai bambini dell’età della Scuola Primaria e dell’Infanzia, con la presenza di un’equipe educativa che ha promosso, nel corso delle varie settimane, molte attività. Siamo soddisfatti del risultato che ha consentito di venire incontro alle famiglie con genitori impegnati nel lavoro, oltre a garantire –commentano dall’Amministrazione- uno spazio protetto per i giovani amici del territorio”. Grazie anche al Comune di Comerio per il patrocinio e la condivisione del progetto.
Sport, arte, gioco libero, atelier esperienziali: per 11 settimane i bambini hanno potuto vivere moltissime esperienze, coordinate dallo staff della Educational Team cooperativa sociale
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.