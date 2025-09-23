Varese News

Da Varese l’IA per la fabbrica del futuro. Sarà auto-consapevole e si proteggerà da sola

GMI e AINEXXO insieme per un nuovo modello industriale che unisce sicurezza elettronica e intelligenza artificiale cognitiva

Immaginare impianti capaci di prevedere i guasti, adattarsi da soli e proteggere la produzione non è più fantascienza. G.M International, azienda con sede a Villasanta (Monza e Brianza) e leader nella componentistica elettronica per la sicurezza, e AINEXXO, realtà deep-tech di Varese specializzata in intelligenza artificiale cognitiva per l’industria, hanno annunciato un’alleanza strategica per dare vita alla Fabbrica Auto-Consapevole e Auto-Protettiva.
La novità nasce dall’integrazione tra l’hardware certificato di GMI e lo stack di AI di AINEXXO, che trasforma i tradizionali sistemi di controllo in piattaforme autonome.

Cuore del progetto è la nuova linea X di GMI, evoluta in Safety Processing Unit: macchine che non solo reagiscono, ma imparano, decidono e prevengono. «Stiamo colmando il divario tra sicurezza e intelligenza,” ha spiegato Zdravko Petkovic, presidente e group general manager di GMI. «È la via verso impianti auto-protettivi e zero fermi non pianificati».
Un’alleanza punta a risolvere i fermi macchina una delle sfide più costose per l’industria. Grazie a sistemi in grado di collaborare tra loro, analizzare dati in tempo reale e supportare i team, si apre la strada a produzioni più resilienti e a un nuovo standard di autonomia industriale.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
