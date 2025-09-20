Dai pensieri disordinati al libro: a Varese il debutto poetico di Rebecca Ballerio
La giovane autrice varesina ha presentato la sua prima raccolta di poesie, un viaggio interiore tra amore, dubbi e identità, introdotto dal professor Saverio Lucio Lomurno
È stata presentata nella serata di venerdì la prima raccolta di poesie di Rebecca Ballerio, “Guerriero di carta”, in un incontro aperto al pubblico e introdotto dal professor Saverio Lucio Lomurno. L’autrice, varesina classe 1999, ha raccontato il suo percorso personale e poetico davanti a un pubblico attento e partecipe, condividendo emozioni, letture e riflessioni.
Il libro è un viaggio intimo tra amore, identità e scoperta di sé, narrato con la voce fresca, contemporanea e consapevole di una giovane che ha scelto la poesia come spazio per mettere ordine nei pensieri e dare forma alle emozioni.
Una raccolta per mettere in ordine i pensieri
Rebecca ha iniziato a scrivere poesie ai tempi del liceo, a Varese, come strumento per «mettere a posto i pensieri quando si fanno troppo disordinati». Nata nel 1999, oggi è laureanda in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova e vive tra Varese, Padova e Losanna.
In Guerriero di carta affronta l’amore in tutte le sue sfaccettature, restituendo momenti ed esperienze della sua vita con dediche specifiche e aggettivi che ne classificano le emozioni. La scrittura diventa così un modo per rileggere il passato e guardare al presente con più consapevolezza.
“Questo è il mio percorso messo in versi”
«Sono sempre stata curiosa dell’amore, ma spesso mi sono trovata a viverlo come un guerriero di carta – racconta l’autrice – Questo è il mio percorso messo in versi, e parla della mia ricerca di amore in senso ampio; parla di dubbi e scoperte, di amore e sessualità».
La raccolta si snoda attorno a tre figure femminili che hanno segnato il cammino emotivo dell’autrice. I componimenti sono brevi ma intensi, capaci di restituire immagini e sensazioni attraverso un linguaggio diretto e personale.
