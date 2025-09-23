Dalla tragedia alla speranza: a Materia la testimonianza di Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio
Mercoledì 24 settembre alle 21 la proiezione del documentario di Marco Radice che racconta la testimonianza di Giuseppe Delmonte presidente dell’Associazione Olga nella sua battaglia contro la violenza di genere e a sostegno degli "orfani speciali"
Orfani due volte. Così Giuseppe Delmonte definisce la drammatica situazione in cui precipitano i figli che perdono la madre vittima di femminicidio, quasi sempre per mano del padre o del compagno. Lui, che oggi ha 47 anni, l’ha provato sulla sua pelle, insieme a suo fratello e a sua sorella. Erano i figli di Olga Granà (nella foto con Giuseppe), 51 anni, uccisa ad Albizzate il 26 luglio 1997 dal marito da cui era riuscita a separarsi dopo anni di vessazioni e violenze.
Dopo tanti anni in cui si è portato dentro, irrisolto, quell’immenso dolore, Giuseppe Delmonte ha avuto la forza di sciogliere quel nodo e di ripartire dalla sua tragedia per trasformarla in speranza e in un progetto per la lotta alla violenza di genere e a sostegno dei figli, “orfani speciali”, che hanno perso tutto e che, come lui, rischiano di trovarsi soli a fronteggiare quel dolore e tanti problemi.
Dopo anni in cui è andato nelle scuole e in tanti incontri pubblici per sensibilizzare su questi temi, Giuseppe Delmonte ha fondato l’associazione “Olga – Educare contro ogni forma di violenza” che svolge attività sociali di prevenzione, formazione e ricerca per lottare contro la violenza e sostenere persone di ogni genere ed età, che abbiano subito qualsiasi tipo di maltrattamento, violenza, abuso o aggressione fisica o psicologica.
Mercoledì 24 settembre Giuseppe Delmonte sarà ospite a Materia con il regista Marco Radice che ha prodotto il documentario “Oltre la Grande Assenza”, che racconta la storia di Giuseppe e dell’associazione che porta il nome di sua mamma. Dopo la proiezione del documentario parleremo con loro di questi temi purtroppo sempre drammaticamente attuali.
Qui il link per prenotare il posto gratuito per la serata https://www.materiaspaziolibero.it/eventi/oltre-la-grande-assenza-un-film-per-lassociazione-olga
“Mia mamma uccisa da mio padre”, il ricordo ad Albizzate a 28anni dall’omicidio alle poste
