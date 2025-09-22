Domenica 28 settembre passeggiata alla scoperta dei Calimali lungo la Via Francisca

Proseguono le camminate gratuite lungo la Via Francisca del Lucomagno, organizzate in collaborazione con Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.

Il secondo dei quattro appuntamenti in programma tra settembre e ottobre avrà come meta Fagnano Olona e, in particolare, l’area verde dei Calimali, con un giro ad anello di circa tre chilometri completamente immerso nella natura.

La Via Francisca del Lucomagno, conosciuta anche come “la via dell’Acqua”, collega il centro Europa a Pavia e attraversa l’Italia per circa 135 chilometri suddivisi in otto tappe: domenica 28 settembre si percorrerà un breve tratto della quarta tappa (Castiglione Olona -Busto Arsizio).

Il ritrovo è previsto per le ore 14.00, con partenza guidata lungo i sentieri dei Calimali alle 14.30.

Durante il pomeriggio, i più piccoli potranno assistere a una lettura animata a cura dell’associazione Parole in Viaggio e, al termine della camminata, sarà offerta una merenda con succhi e cracker a cura di Coop Lombardia.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi a questo link