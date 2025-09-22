Domenica 28 settembre passeggiata alla scoperta dei Calimali lungo la Via Francisca
A Fagnano Olona il secondo dei quattro appuntamenti gratuiti, con merenda e spettacolo, organizzati da Alfa Srl lungo la Via Francisca del Lucomagno. Tutte le informazioni
Proseguono le camminate gratuite lungo la Via Francisca del Lucomagno, organizzate in collaborazione con Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.
Il secondo dei quattro appuntamenti in programma tra settembre e ottobre avrà come meta Fagnano Olona e, in particolare, l’area verde dei Calimali, con un giro ad anello di circa tre chilometri completamente immerso nella natura.
La Via Francisca del Lucomagno, conosciuta anche come “la via dell’Acqua”, collega il centro Europa a Pavia e attraversa l’Italia per circa 135 chilometri suddivisi in otto tappe: domenica 28 settembre si percorrerà un breve tratto della quarta tappa (Castiglione Olona -Busto Arsizio).
Il ritrovo è previsto per le ore 14.00, con partenza guidata lungo i sentieri dei Calimali alle 14.30.
Durante il pomeriggio, i più piccoli potranno assistere a una lettura animata a cura dell’associazione Parole in Viaggio e, al termine della camminata, sarà offerta una merenda con succhi e cracker a cura di Coop Lombardia.
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi a questo link
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.