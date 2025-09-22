“Droga ed episodi di violenza”: chiuso per 20 giorni un bar di Carnago

Nella giornata di sabato 20 settembre la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar del centro cittadino di Carnago il provvedimento con il quale il Questore di Varese ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 20 giorni.

L’attività istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha avuto origine da alcuni controlli eseguiti dai Carabinieri di Carnago, l’ultimo dei quali, in particolare, ha portato all’arresto di un soggetto trovato all’interno del bar con un ingente quantitativo di droga e alla denuncia di un altro avventore per il medesimo reato.

Nel luglio 2024 lo stesso locale era stato già oggetto di chiusura per 10 giorni da parte del Questore di Varese, sempre su proposta dei Militari della Stazione Carabinieri di Carnago, che in quell’occasione avevano proceduto a segnalare all’autorità amministrativa due avventori colti in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, rinvenendo e sequestrando a carico di ignoti 20 involucri di marijuana del peso complessivo superiore a 60 grammi, recuperati in un cestino all’interno del bar.

Oltre a ciò il locale, che secondo le forze dell’ordine è ritrovo di soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di bevande alcoliche, nei mesi precedenti si era rivelato teatro di vari episodi di violenza quali risse, aggressioni e danneggiamenti, con conseguente turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze documentate e degli elementi raccolti, il Questore Carlo Mazza, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha emesso un nuovo provvedimento di sospensione della licenza del locale per 20 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S..