Due apparecchiature in dono all’anestesia e rianimazione cardiologica della Sette Laghi

L'associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia uno spirometro e un dinamometro alla struttura diretta dal professor Cabrini

La struttura di Anestesia e Rianimazione Cardiologica dell’Asst Sette Laghi ha ricevuto in donazione due importanti apparecchiature sanitarie: uno spirometro e un dinamometro.

La donazione proviene da ACRC – Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia, da anni al fianco dei reparti del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST Sette Laghi, diretto dalla Dott.ssa Battistina Castiglioni. Tra questi reparti figura anche la struttura guidata dal Prof. Paolo Severgnini, che sarà direttamente beneficiaria delle nuove apparecchiature.

Grazie a questi strumenti sarà possibile attivare una nuova fase di pre-ricovero dedicata ai pazienti cardiopatici in attesa di interventi di cardiochirurgia o di sostituzione percutanea della valvola aortica (TAVI). La valutazione funzionale approfondita che spirometro e dinamometro consentono permetterà di effettuare un’analisi precisa dei rischi operatori e di proporre un percorso di “pre-conditioning” personalizzato.

Questo approccio innovativo mira a far arrivare i pazienti all’intervento in condizioni fisiche ottimali, con l’obiettivo di ridurre le complicanze post-operatorie, abbreviare i tempi di ricovero in terapia intensiva e in ospedale, e diminuire i tassi di morbilità e mortalità.

La donazione dell’Associazione ACRC rappresenta un segnale concreto di affetto del territorio e di stima per l’Ospedale e per i suoi professionisti, testimoniando ancora una volta quanto sia forte il legame tra la comunità e una sanità d’eccellenza, attenta all’innovazione e alla centralità del paziente.

Pubblicato il 15 Settembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

