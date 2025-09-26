Escursionista di Ternate trova una fotocamere persa vent’anni fa sulla cima della Laurasca: foto intatte si cerca il proprietario
Grazie all'integrità della scheda, i fotogrammi di quella giornata del settembre 2005 sono stati recuperati. L'ente parco invita il proprietario a mettersi in contatto
Il protagonista di questa vicenda è il signor Enrico di Ternate. Durante una sua recente escursione nei pressi della cima della Laurasca, Enrico ha fatto una scoperta inaspettata: una macchina fotografica abbandonata.
L’oggetto era rimasto esposto agli elementi per un tempo lunghissimo, da quel lontano 25 settembre 2005, e purtroppo l’apparecchio fotografico è andato completamente distrutto. Ma la vera magia è avvenuta al momento del controllo: la scheda di memoria è rimasta intatta.
Ricordi intatti, nonostante gli anni
Grazie all’integrità della scheda, i fotogrammi di quella giornata di quasi due decenni fa sono stati recuperati (nella foto di copertina se ne vedono due). Le immagini custodiscono un frammento di vita e una testimonianza di un’escursione in Valgrande, attimi che il legittimo proprietario pensava perduti per sempre.
Il gesto di Enrico, unito all’attenzione del Parco, ha permesso a questi ricordi di tornare alla luce, dimostrando che anche nell’area wilderness più grande d’Italia, l’impegno e la curiosità di un singolo possono portare a risultati straordinari.
L’appello del Parco: aiutiamo a trovare il proprietario
Ora l’obiettivo è restituire queste preziose immagini al legittimo proprietario o a qualcuno che possa riconoscerlo. Il Parco Nazionale della Val Grande ha lanciato un appello a tutti gli utenti: se pensate di sapere chi ha smarrito la macchina fotografica sulla Laurasca nel settembre 2005, o riconoscete persone, luoghi o dettagli nelle foto, siete invitati a contattare l’Ente Parco.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.