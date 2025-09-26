Escursionista di Ternate trova una fotocamere persa vent’anni fa sulla cima della Laurasca: foto intatte si cerca il proprietario

Il protagonista di questa vicenda è il signor Enrico di Ternate. Durante una sua recente escursione nei pressi della cima della Laurasca, Enrico ha fatto una scoperta inaspettata: una macchina fotografica abbandonata.

L’oggetto era rimasto esposto agli elementi per un tempo lunghissimo, da quel lontano 25 settembre 2005, e purtroppo l’apparecchio fotografico è andato completamente distrutto. Ma la vera magia è avvenuta al momento del controllo: la scheda di memoria è rimasta intatta.

Ricordi intatti, nonostante gli anni

Grazie all’integrità della scheda, i fotogrammi di quella giornata di quasi due decenni fa sono stati recuperati (nella foto di copertina se ne vedono due). Le immagini custodiscono un frammento di vita e una testimonianza di un’escursione in Valgrande, attimi che il legittimo proprietario pensava perduti per sempre.

Il gesto di Enrico, unito all’attenzione del Parco, ha permesso a questi ricordi di tornare alla luce, dimostrando che anche nell’area wilderness più grande d’Italia, l’impegno e la curiosità di un singolo possono portare a risultati straordinari.

L’appello del Parco: aiutiamo a trovare il proprietario

Ora l’obiettivo è restituire queste preziose immagini al legittimo proprietario o a qualcuno che possa riconoscerlo. Il Parco Nazionale della Val Grande ha lanciato un appello a tutti gli utenti: se pensate di sapere chi ha smarrito la macchina fotografica sulla Laurasca nel settembre 2005, o riconoscete persone, luoghi o dettagli nelle foto, siete invitati a contattare l’Ente Parco.