Esperienze sensoriali e cena al buio all’Osteria La Tela di Rescaldina

L’osteria La Tela di Rescaldina riapre la stagione offrendo nuove esperienze sensoriali e cene al buio.

La prima iniziativa, rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari e delle prime delle scuole medie, promette di coinvolgere ragazzi e ragazze in un percorso sensoriale unico, incentrato sull’esperienza di muoversi e interagire in un ambiente completamente privo di luce, con la possibilità di conoscere e sperimentare anche l’alfabeto Braille. Questa esperienza ha l’obbiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulla percezione della realtà in situazioni di disabilità visiva, mettendo in risalto l’importanza dell’inclusione, dell’accoglienza dell’altro e della valorizzazione delle differenze individuali.

La seconda proposta è la cena al buio, un percorso sensoriale che invita a riscoprire i sapori in maniera alternativa. In una sala completamente oscurata, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare un pasto senza alcun riferimento visivo, lasciandosi guidare dall’olfatto, dal gusto e dal tatto. L’iniziativa intende offrire un’occasione unica per comprendere quanto gli altri sensi possano arricchire la percezione del cibo. L’esperienza è aperta a tutti previa prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:

Tel: 0331297604