“Explor by surprise”: nascono le escursioni del Gruppo di cammino di Carnago

Il Gruppo di cammino carnaghese GCC San Martino, annuncia la partenza dell’espansione “Explor by surprise”.

«Si tratta di camminate domenicali, tendenzialmente fuori casa, per ampliare la conoscenza del territorio, fare attività motoria e socializzare»spiega Maria Vivido, conduttrice GCC San Martino. «Abbiamo rilevato l’immenso beneficio anche a livello morale del trovarsi Insieme e condividere fatica e racconti».

La prima Explor by surprise si terrà domenica 12 ottobre, partenza alle 9.30 dal parcheggio della chiesaa di Maria Santissima Bambina (via Stazione 1 frazione Torba di Gornate Olona).

La seconda Explor by surprise si terrà domenica 19 ottobre, partenza da Piazza Dottoressa Mariuccia Monetti, sempre a Gornate Olona.

«Tutte le nostre camminate sono libere e a titolo gratuito.Ricordiamo che GCC San Martino è iscritto nei Gruppi di Cammino di Ats insubria Regione Lombardia con lo scopo di promuovere salute».

GCC San Martino nella sua routine, si incontra ogni sabato pomeriggio alle ore 15.50 presso il parchetto di via Svevo a Carnago.

«Non occorre prenotazione, ci si vede nei luoghi di incontro.In caso di maltempo non “ultramegacosmicoviolento”, ci si vede ugualmente con l’ombrello! Vi aspettiamo numerosi».