Varese News

Tempo libero

“Fermiamo il massacro a Gaza”: venerdì 19 settembre sciopero e presidio della Cgil a Varese

L’appuntamento sarà in Piazzale Libertà davanti alla Prefettura, con uno sciopero di 4 ore durante le ultime ore del turno di lavoro

Varese - Presidio per Gaza 16 settembre

Non solo rumore e manifestazioni ma anche lo sciopero. La Cgil invita all’astensione dal lavoro il prossimo venerdì 19 settembre.

Per Gaza: Fermiamo il Massacro!” è l’appello lanciato, per la giornata di mobilitazione contro le violenze e le deportazioni dei palestinesi.

A Varese l’appuntamento a partire dalle ore 14:00 sarà in Piazzale Libertà davanti alla Prefettura, con uno sciopero di 4 ore durante le ultime ore del turno di lavoro.

La mobilitazione si inserisce nel più ampio contesto di denuncia contro la violenza e le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo israeliano nei confronti dei palestinesi. Il movimento chiede anche l’apertura immediata di corridoi umanitari per permettere l’accesso agli aiuti, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte del governo italiano.

Questa mobilitazione fai affianca alla serie di manifestazioni organizzate sotto l’hashtag “Facciamo Rumore in Piazza”, un movimento che unisce cittadini e organizzazioni in tutta Italia per far sentire la propria voce contro le ingiustizie che stanno avvenendo in Palestina.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.