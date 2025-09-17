“Fermiamo il massacro a Gaza”: venerdì 19 settembre sciopero e presidio della Cgil a Varese

Non solo rumore e manifestazioni ma anche lo sciopero. La Cgil invita all’astensione dal lavoro il prossimo venerdì 19 settembre.

“Per Gaza: Fermiamo il Massacro!” è l’appello lanciato, per la giornata di mobilitazione contro le violenze e le deportazioni dei palestinesi.

A Varese l’appuntamento a partire dalle ore 14:00 sarà in Piazzale Libertà davanti alla Prefettura, con uno sciopero di 4 ore durante le ultime ore del turno di lavoro.

La mobilitazione si inserisce nel più ampio contesto di denuncia contro la violenza e le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo israeliano nei confronti dei palestinesi. Il movimento chiede anche l’apertura immediata di corridoi umanitari per permettere l’accesso agli aiuti, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte del governo italiano.

Questa mobilitazione fai affianca alla serie di manifestazioni organizzate sotto l’hashtag “Facciamo Rumore in Piazza”, un movimento che unisce cittadini e organizzazioni in tutta Italia per far sentire la propria voce contro le ingiustizie che stanno avvenendo in Palestina.