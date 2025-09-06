Varese News

Fiori d’arancio in Consiglio comunale a Varese: si è sposata Maria Paola Cocchiere

La consigliera comunale e architetto paesaggista ha celebrato il matrimonio con il suo Andrea nella chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore, sabato 6 settembre

Matrimonio di maria Paola Cocchiere

Un sabato di settembre profumato di fiori d’arancio per Maria Paola Cocchiere, consigliera comunale di Varese e presidente della commissione Lavori Pubblici che oggi,
sabato 6 settembre, ha sposato Andrea Grillo, professionista IT con importanti esperienze internazionali, nella suggestiva cornice della chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore.

La cerimonia ha visto una partecipazione significativa del mondo politico e istituzionale varesino: alla cerimonia ha partecipato infatti anche il sindaco Davide Galimberti, insieme al presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini, già rettore dell’Università dell’Insubria e compagno di lista della sposa in “Varese Praticittà”. Con loro anche i consiglieri Michele Di Toro e Alessandro Pepe, suoi colleghi PD in consiglio.

Per Maria Paola, architetto paesaggista che nella sua professione si occupa di progettare parchi e giardini con uno stile “semplice e pulito” (come spiega sul suo sito personale) , questo è sicuramente il progetto più importante: costruire insieme ad Andrea un futuro che, come i suoi lavori paesaggistici, sia caratterizzato da armonia e sostenibilità.

La sposa, che dal 2016 siede tra i banchi del Consiglio comunale occupandosi di architettura e tematiche ambientali ma anche molto altro, ha scelto una location bellissima e nascosta tra le perle varesine: la chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore, che con la sua atmosfera raccolta e la bellezza del territorio che la circonda è stata la cornice perfetta per un momento così speciale, e per l’innata eleganza della consigliera, sottolineata nell’abito bianco semplice e raffinato.

Pubblicato il 06 Settembre 2025
