Funicolare fuori uso a Varese, bus di Autolinee Varesine tra Prima Cappella e piazzale Pogliaghi
Dopo il blackout causato da un fulmine a fine agosto, oggi, giovedì 4 settembre, un nuovo guasto ha bloccato la funicolare del Sacro Monte
La funicolare Varese–Sacro Monte è ferma per un guasto nella giornata di oggi, giovedì 4 settembre. Il collegamento tra piazzale Montanari (Prima Cappella) e piazzale Pogliaghi, sulla cima del Sacro Monte, è garantito dagli autobus di Autolinee Varesine.
Il servizio sostitutivo è attivo con una corsa ogni ora, secondo l’orario previsto nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. I mezzi percorrono l’intero tragitto, mantenendo la possibilità di raggiungere la vetta anche in assenza della funicolare.
Non si tratta del primo stop per l’impianto in questi giorni: già a fine agosto, infatti, la funicolare era stata messa fuori uso da un fulmine. In quell’occasione l’impianto era rimasto fermo per tutto il weekend.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.