Funicolare fuori uso a Varese, bus di Autolinee Varesine tra Prima Cappella e piazzale Pogliaghi

Dopo il blackout causato da un fulmine a fine agosto, oggi, giovedì 4 settembre, un nuovo guasto ha bloccato la funicolare del Sacro Monte

Generico 01 Sep 2025

La funicolare Varese–Sacro Monte è ferma per un guasto nella giornata di oggi, giovedì 4 settembre. Il collegamento tra piazzale Montanari (Prima Cappella) e piazzale Pogliaghi, sulla cima del Sacro Monte, è garantito dagli autobus di Autolinee Varesine.

Il servizio sostitutivo è attivo con una corsa ogni ora, secondo l’orario previsto nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. I mezzi percorrono l’intero tragitto, mantenendo la possibilità di raggiungere la vetta anche in assenza della funicolare.

Non si tratta del primo stop per l’impianto in questi giorni: già a fine agosto, infatti, la funicolare era stata messa fuori uso da un fulmine. In quell’occasione l’impianto era rimasto fermo per tutto il weekend.

 

Pubblicato il 04 Settembre 2025
