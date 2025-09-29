Gemonio festeggia i suoi Alpini: il gruppo compie 95 anni

Quindici giorni dopo il Gruppo Orino-Azzio, anche il Gruppo Alpini di Gemonio festeggia i 95 anni di attività. Non una coincidenza perché l’associazione nacque unita nell’ormai lontano 1930 quando alcune “Penne nere” in congedo guidate da Pietro Lischetti si riunirono sotto l’egida della sezione di Luino.

I 95 anni saranno celebrati con un’intera giornata dedicata all’attività degli alpini, prevista per domenica 5 ottobre. Il programma prevede un ritrovo alle 9.45 nel cortile del Municipio, da dove – alle 10 – inizierà lo schieramento del Corpo Musicale Gemoniese e l’ingresso del Vessillo Sezionale. In questi momenti sarà svelata la grande aquila donata dalla famiglia Baron (in memoria del padre Gregorio e fratello Lorenzo, entrambi Alpini “andati avanti”) e posizionata nei pressi del palazzo comunale (foto in alto).

A seguire sono previsti il saluto del Capogruppo, l’alzabandiera accompagnato dal Coro Prealpi e il corteo verso la chiesa parrocchiale dove (10,30) sarà celebrata la Santa Messa di nuovo con i canti del Coro Prealpi dedicato a don Luigi Colnaghi e diretto da Eleonora Paroni.

Al termine della messa ci sarà la cerimonia al monumento ai Caduti di piazza della Vittoria, quindi il trasferimento al parco delle feste di via Curti dove è previsto il tradizionale “Rancio Alpino” con i soci, i rappresentanti dei gruppi provenienti dai paesi circostanti e a tutti coloro che lo desiderano (su prenotazione). Intanto il cesellatore Andreino Franzetti ha fatto dono al gruppo di un bassorilievo su lastra di rame intitolato “Riposo dell’Alpino”.