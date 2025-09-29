Gemonio festeggia i suoi Alpini: il gruppo compie 95 anni
Domenica 5 ottobre le celebrazioni con l'inaugurazione di una grande aquila posizionata in Municipio, il corteo, la Messa e il rancio al parco delle feste di via Curti
Quindici giorni dopo il Gruppo Orino-Azzio, anche il Gruppo Alpini di Gemonio festeggia i 95 anni di attività. Non una coincidenza perché l’associazione nacque unita nell’ormai lontano 1930 quando alcune “Penne nere” in congedo guidate da Pietro Lischetti si riunirono sotto l’egida della sezione di Luino.
I 95 anni saranno celebrati con un’intera giornata dedicata all’attività degli alpini, prevista per domenica 5 ottobre. Il programma prevede un ritrovo alle 9.45 nel cortile del Municipio, da dove – alle 10 – inizierà lo schieramento del Corpo Musicale Gemoniese e l’ingresso del Vessillo Sezionale. In questi momenti sarà svelata la grande aquila donata dalla famiglia Baron (in memoria del padre Gregorio e fratello Lorenzo, entrambi Alpini “andati avanti”) e posizionata nei pressi del palazzo comunale (foto in alto).
A seguire sono previsti il saluto del Capogruppo, l’alzabandiera accompagnato dal Coro Prealpi e il corteo verso la chiesa parrocchiale dove (10,30) sarà celebrata la Santa Messa di nuovo con i canti del Coro Prealpi dedicato a don Luigi Colnaghi e diretto da Eleonora Paroni.
Al termine della messa ci sarà la cerimonia al monumento ai Caduti di piazza della Vittoria, quindi il trasferimento al parco delle feste di via Curti dove è previsto il tradizionale “Rancio Alpino” con i soci, i rappresentanti dei gruppi provenienti dai paesi circostanti e a tutti coloro che lo desiderano (su prenotazione). Intanto il cesellatore Andreino Franzetti ha fatto dono al gruppo di un bassorilievo su lastra di rame intitolato “Riposo dell’Alpino”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.