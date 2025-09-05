Giana Erminio – Pro Patria, la partita in diretta

Seconda trasferta consecutiva per la Pro Patria di mister Leandro Greco che domenica 7 settembre scende in campo a Gorgonzola (Milano) contro la Giana Erminio a partire dalle ore 17.30.

Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio ed è offerta da Finazzi Serramenti. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 17 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.