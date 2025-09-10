Varese News

I consigli del professor Agosti, direttore del dipartimento infantile della Sette Laghi, per ricominciare la scuola con serenità

Dieci regole da seguire per assicurare il benessere con la ripresa della vita scolastica

I consigli del Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento di Area Materno Infantile di ASST Sette Laghi, per aiutare bambini, ragazzi e genitori a vivere con serenità e salute il ritorno tra i banchi di scuola:

  1. Ristabilire la routine gradualmente – Anticipare orari di sonno e risveglio nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni.
  2. Dormire a sufficienza – 9–12 ore per i più piccoli, 8–10 ore per gli adolescenti.
  3. Dialogo aperto in famiglia – Ascoltare e condividere emozioni e preoccupazioni.
  4. Gestire il tempo libero – Evitare un’agenda troppo piena, preferire attività extrascolastiche scelte insieme.
  5. Uno spazio studio accogliente – Ordinato, luminoso e funzionale per favorire la concentrazione.
  6. Preparare lo zaino insieme – Un gesto semplice che aiuta a responsabilizzare e ridurre l’ansia.
  7. Mangiare in modo equilibrato – Pasti regolari, frutta, verdura e tanta acqua.
  8. Rinforzare le difese immunitarie – Con vitamine e alimenti freschi di stagione.
  9. Vaccinazioni aggiornate – Seguire le indicazioni del pediatra, anche per il vaccino antinfluenzale.
  10. Affrontare con positività – Fiducia ed entusiasmo rendono speciale l’inizio dell’anno scolastico.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
