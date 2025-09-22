Il camper di Aler porta i servizi nei quartieri di Varese

Dal quartiere di Sangallo a Montello, parte il progetto “L1-K1” promosso da Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio e Regione Lombardia: più vicini ai cittadini con un presidio mobile per assistenza abitativa e sociale

I servizi arrivano sotto casa

Portare i servizi abitativi e sociali direttamente nei quartieri della città: è questo l’obiettivo del progetto “L1-K1” che si traduce in un camper attrezzato e riconoscibile, trasformato in un vero e proprio ufficio mobile itinerante, per incontrare i cittadini là dove vivono.

L’ufficio mobile seguirà un calendario di tappe regolari nei rioni di Varese, presidiando quartieri come Sangallo, Biumo, Valle Olona, San Fermo, Belfiore, Belforte, Bosto, Bustecche, Bizzozero, San Carlo, Casbeno, Brunella, Calcinate del Pesce, Avigno e Montello. A bordo del camper, saranno presenti operatori qualificati pronti a fornire assistenza e informazioni sui servizi abitativi.

Dall’informazione al sostegno

Il ventaglio dei servizi offerti è ampio: supporto per l’ingresso negli alloggi; assistenza nella gestione condominiale; orientamento per le pratiche amministrative; gestione dei casi di morosità con possibilità di piani di rientro; accesso a contributi economici; collegamento con i servizi sociali e sanitari; mediazione e sensibilizzazione al risparmio energetico; Sarà anche possibile affrontare questioni di natura sociale con personale dedicato e specializzato.

«Con L1-K1 – sottolinea il presidente di ALER, Stefano Cavallin – vogliamo dare un segnale forte: le istituzioni devono saper andare incontro alle persone e portare i nostri servizi nei quartieri significa costruire un rapporto diretto con gli inquilini, rafforzare il senso di comunità e, soprattutto, rendere visibile la vicinanza concreta di Regione Lombardia attraverso i suoi enti. È un passo avanti che dimostra come il diritto alla casa non sia solo un tema gestionale, ma una priorità sociale».

Informazioni capillari per tutti gli inquilini

Gli inquilini verranno informati sulle date e sugli orari di presenza del camper attraverso diversi canali: il sito ufficiale di ALER Varese, lettere cartacee inviate per posta e avvisi esposti negli atri condominiali. L’obiettivo è raggiungere tutti, senza lasciare indietro nessuno.