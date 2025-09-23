Varese News

Il nubifragio paralizza la zona di Belforte a Varese: allagato il centro commerciale

Il nubifragio ha messo in ginocchio anche altre aree della città, tra cui viale Ippodromo, viale Valganna e la Schiranna, dove si sono registrati altri allagamenti

Allagamento centro commerciale iper belforte varese

Il violento nubifragio che ha colpito oggi, martedì 23 settembre, la fascia centrale della provincia di Varese, ha causato ingenti disagi e allagamenti, a Varese in particolare nella zona di Belforte. L’area, già nota per le criticità legate al maltempo, è stata l’epicentro di un forte acquazzone che, secondo i dati Arpa Lombardia, ha raggiunto picchi di oltre 60 millimetri all’ora, una misura che definisce chiaramente il fenomeno come un nubifragio.

Le conseguenze più evidenti si sono registrate in via Peschiera, la strada che conduce al centro commerciale Iper. L’intensa pioggia ha trasformato la carreggiata in un vero e proprio fiume, rendendo la via impraticabile e causando la formazione di lunghe code di veicoli, bloccati nel tentativo di raggiungere o lasciare la zona. Numerose le segnalazioni di veicoli in difficoltà, con l’acqua che ha superato il livello dei marciapiedi.

La situazione non è stata migliore all’interno del centro commerciale Iper Belforte. I potenti rovesci hanno infatti provocato l’allagamento di parte della struttura, costringendo il personale a un’operazione di emergenza per mettere in sicurezza gli spazi. A causa delle infiltrazioni e della massiccia presenza d’acqua nei corridoi, diversi negozi hanno dovuto chiudere temporaneamente.

Il nubifragio ha messo in ginocchio anche altre aree della città, tra cui viale Ippodromo, viale Valganna e la Schiranna, dove si sono registrati altri allagamenti. La situazione resta critica, con l’allerta meteo gialla che persiste per tutta la giornata. Le autorità raccomandano la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
Galleria fotografica

Allagato il centro commerciale di Belforte a Varese 4 di 6
Allagamento centro commerciale iper belforte varese
Allagamento centro commerciale iper belforte varese
Allagamento centro commerciale iper belforte varese
Allagamento centro commerciale iper belforte varese

