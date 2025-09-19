Il piccolo Bosco incantato al Parco Pineta per l’equinozio d’autunno

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il bosco muta in un palcoscenico per fate, gnomi e folletti. Una magia che si ripete ogni anno nel passaggio dall’estate all’autunno nell’area protetta del Parco Pineta che diventa un (piccolo) Bosco Incantato.

Una magia che anima il Centro didattico Scientifico di Tradate domenica 21 settembre, dalle ore 14 alle 18, con un pomeriggio ricco di favole ed avventure dedicato ai più piccoli.

Di seguito il programma. Tutti gli eventi sono gratuiti con la sola eccezione dei viaggi spaziali in EcoPlanetario.

La magia di creare una storia tutte le volte che vuoi

Laboratorio didattico STEAM. Costruisci i tuoi dadi speciali e poi lanciali… a seconda di quello che le facce ti indicheranno potrai creare una fantastica storia piena di avventure

Prenotazione online – età consigliata +6 anni.

Libera la fantasia e crea il tuo personaggio

Laboratorio didattico con materiali donati dalla natura adatto a tutte le età,a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta.

Esperienze in natura

Piccole attività per piccoli esploratori alla scoperta degli abitanti del bosco attraverso i 5 sensi;

Le prove dell’esploratore

Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta: birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare

Eetà consigliata +8 anni.

Letture Animate

Prima che il weekend finisca i volontari di Nati per leggere propongono ai bambini – alle ore 16 e in replica alle 17 – una storia narrata tra natura e fantasia.

Esplorando il sistema solare

Si tratta di un viaggio ideato per piccoli astronauti dai 6 ai 10 anni, con partenza alle ore 14.30 e 15.30.

Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture!

I più grandi potranno vivere l’esperienza dalle 16.30. Prenotazioni a questo link.

Altre attività in programma

– Sentiero Natura (percorribile con visita gratuita guidata con le GEV del Parco Pineta o in autonomia)

– Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

– Striscia sensoriale a piedi nudi

– Campo sperimentale di Orienteering

– Sentiero della Magia del Bosco

– Sentiero F.A.T.A.

– Percorso del Sistema Solare

– LibroGame Live “La Selva del Fato”

– FitoSafari Fotografico

Consulta tutti i dettagli al seguente link: www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisc e buon divertimento!