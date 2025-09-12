Il sogno realizzato di Danilo Dennis Sollazzo: record del mondo nella carabina 10 metri

Straordinaria impresa di Danilo Dennis Sollazzo che si conferma uno dei più forti tiratori su scala internazionale. A Ningbo, in Cina, il 22enne di Casorate Sempione ha vinto per la terza volta in carriera una tappa di Coppa del Mondo di tiro sportivo ma soprattutto ha fatto registrare il record del mondo nella specialità della carabina ad aria compressa 10 metri.

Un risultato straordinario per il Carabiniere azzurro che nella stessa disciplina vanta un quinto posto alle Olimpiadi di Parigi e numerosi altri risultati internazionali compreso un doppio oro europeo e un argento mondiale. A Ningbo Sollazzo ha concluso la propria prova con 255 punti superando il due volte campione olimpico Sheng Lihao, cinese che deteneva il precedente primato mondiale con 254.5. Terzo un altro tiratore orientale, il sudcoreano Hajun Park.

«Ho cercato di seguire soltanto le mie emozioni e la mia tecnica per tutta la durata della finale – ha detto Sollazzo dopo l’impresa – Sono veramente molto felice. In queste situazioni la pressione è molto alta. Io ho seguito sempre i punteggi di Sheng perchè so che è il tiratore più forte del mondo ed essere arrivato davanti a lui è fantastico. Penso che questo sia il momento più bello della mia carriera da quando ho iniziato a sparare. Fare un record del mondo è stato il mio sogno per tutta la vita e adesso finalmente l’ho realizzato».

La trasferta cinese è stata particolarmente fruttuosa per Sollazzo, che è nato a Busto Arsizio nel dicembre 2002: prima di ottenere la medaglia d’oro nella gara individuale è infatti salito sul terzo gradino del podio nella specialità del mixed team (gara che affianca un uomo e una donna) insieme all’altra azzurra Carlotta Salafia. Un bronzo rilevante che ha permesso a Danilo di “prendere la rincorsa” verso il trionfo nei 10 metri.