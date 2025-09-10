Il varesino Davide Mustari è il nuovo avvocato del giudice di Forum
L'annuncio è arrivato mercoledì 10 settembre in diretta su Canale 5
Forum, il noto programma televisivo in onda su Canale 5 e Rete 4 ha un nuovo avvocato del giudice. È il varesino Davide Mustari. Il suo debutto in questa nuova veste è stato annunciato in diretta tv la mattina di mercoledì 10 settembre.
Per Mustari non è la prima volta né sul piccolo schermo né tra i banchi di Forum. Fino a maggio, l’avvocato di Varese aveva infatti ricoperto la posizione dell’uditore.
Classe 1997, Davide si è laureato in Giurisprudenza con un anno di anticipo e all’inizio del 2024 è stato scelto per un tirocinio selezionatissimo alla Corte costituzionale. Mustari è anche attivo sui social, con una rubrica su TikTok in cui spiega gli aspetti legali dei casi di cronaca di attualità.
