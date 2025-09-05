Imparare a gestire il risparmio: due corsi online firmati Varese Corsi
Due corsi in arrivo a partire da martedì 30 settembre. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Varese Corsi propone due percorsi formativi dedicati alla gestione del risparmio, pensati sia per chi desidera acquisire le basi, sia per chi vuole approfondire tecniche avanzate di investimento.
Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni:
Gestione del Risparmio (Base).Un corso di cinque lezioni online, in programma da martedì 30 settembre, dalle 20:15 alle 21:15, che introduce i principi fondamentali della finanza personale. I partecipanti impareranno a gestire il denaro in modo consapevole, a conoscere gli strumenti di investimento più diffusi e ad affrontare con maggiore autonomia le decisioni economiche quotidiane. Il corso affronta temi di grande attualità, come gli investimenti etici e sostenibili, il gender gap finanziario, la transizione ecologica e le nuove sfide legate alle criptovalute.
Gestione del Risparmio (Avanzato). Per chi possiede già una base di conoscenze, quattro lezioni da martedì 4 novembre, dalle 20:15 alle 21:15, sempre online. Il programma si concentra su strategie e strumenti più complessi: dalla lettura dei mercati alle tecniche di analisi grafica, dall’uso di ETF e derivati alla protezione del portafoglio, fino allo studio delle criptovalute. Un’opportunità per comprendere meglio i meccanismi finanziari e imparare a costruire strategie di investimento mirate, con l’obiettivo di massimizzare i risparmi e pianificare il futuro.
Con questi corsi, Varese Corsi offre a tutti – dai principianti agli appassionati più esperti – la possibilità di acquisire competenze utili e concrete per affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mondo finanziario.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
