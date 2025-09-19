Incidente a Ternate all’alba, a bordo un neonato ma sta bene
L’allarme è scattato alle 6:40 in via Mazzini, dove si è verificato un tamponamento tra i mezzi in transito
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, giovedì 19 settembre, a Ternate per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. L’allarme è scattato alle 6:40 in via Mazzini, dove si è verificato un tamponamento tra i mezzi in transito.
A bordo delle vetture si trovavano in totale cinque persone e un neonato di pochi mesi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’impatto, ma si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l’area.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai primi riscontri sembra trattarsi di un tamponamento a catena.
