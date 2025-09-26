Incidente stradale a Olgiate Olona in via Gramsci, due feriti
Tre ambulanze e un’unità di soccorso avanzato hanno gestito le operazioni di assistenza sanitaria e il trasporto dei feriti negli ospedali più vicini
Intorno alle 7:30 di oggi, venerdì, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente in via Gramsci, a Olgiate Olona. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un uomo di 56 anni.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del fuoco di Varese, insieme ai mezzi di soccorso del 118 coordinati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Tre ambulanze e un’unità di soccorso avanzato stanno gestendo le operazioni di assistenza sanitaria e il trasporto dei feriti negli ospedali più vicini.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità lungo via Gramsci, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per gestire la situazione legata al mezzo pesante coinvolto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.