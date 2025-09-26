Incidente stradale a Olgiate Olona in via Gramsci, due feriti

Intorno alle 7:30 di oggi, venerdì, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente in via Gramsci, a Olgiate Olona. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un uomo di 56 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del fuoco di Varese, insieme ai mezzi di soccorso del 118 coordinati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Tre ambulanze e un’unità di soccorso avanzato stanno gestendo le operazioni di assistenza sanitaria e il trasporto dei feriti negli ospedali più vicini.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità lungo via Gramsci, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per gestire la situazione legata al mezzo pesante coinvolto.