Inglese potenziato e settimana corta tra le novità della scuola media di Cantello

Due importanti novità attendono i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cantello già dal primo giorno di scuola, venerdì 12 settembre.

Il primo acambiamento significativo in vigore da subito, con l’inizio del nuovo anno scolastico riguarda l’organizzazione dell’orario. Per la prima volta la scuola adottata la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato rimane libero: niente lezioni.

La scelta, deliberata dal Consiglio di Istituto, è stata assunta a seguito di un sondaggio tra le famiglie che ha evidenziato un consenso molto ampio: il 78,8 % dei genitori si è espresso favorevolmente per la settiman corta.

La seconda novità riguarda invece il piano di studi: nelle classi prime sarà introdotto l’inglese potenziato.

«L’inglese è oggi la lingua più spendibile nei contesti accademici, professionali e culturali – spiega la preside Silvia Della Moretta – Pertanto la sua conoscenza in termini di comprensione e espressione offre agli studenti strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza le sfide del futuro».

La scuola secondaria di primo grado di Cantello divena così una delle poche medie della provincia di Varese ad aver adottato un potenziamento curricolare della lingua inglese.