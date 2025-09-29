Allegra era e sempre per i bambini sarà. La lettera di una mamma per la maestra Nika

Pubblichiamo di seguito la lettera scritta dalla mamma di un alunno della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia, allievo della maestra Nika.

Nelle sue parole il ricordo di un’insegnante solare, capace di trasmettere fiducia ai bambini assieme a una “conoscenza disseminata di spassosa semplicità”.

La lettera ha accompagnato la piantumazione di un ulivo dedicato alla maestra Domenica Russo nel cortile della scuola, lo scorso 28 settembre, per ricordare la maestra nika dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita al rientro da una gita scolastica, mentre viaggiava in pullman con colleghe e alunni.

Di seguito il testo della lettera per intero.

Puntualmente in ritardo, ti facevi largo, con il tuo sorriso e i tuoi variopinti progetti tra le solite mamme, che si attardavano davanti al cancello, malinconicamente in cerca dell’ultimo sguardo sorridente, e tu irrompevi, travolgendoci con quel: “BUONGIORNO MAMME!!!” colorato ed entusiasmato ottimismo!

Con i nostri, i tuoi bambini, chiacchieravi, giocavi, cantavi, ascoltavi, ridevi, ballavi, pensavi, e noi a guardarti perplessi .

Ma ogni dubbio veniva prontamente dissipato dalla fermezza di quegli sguardi che unanimi a gran voce ripetevano: «La maestra Nika sa insegnare divertendoci!»,

Quanta verità in quegli occhietti vispi e attoniti, quanta spontaneità in quei cuori puerili, cuori ai quali hai dimostrato che ogni scarabocchio è un capolavoro se pensato libero e sincero!

Quanta forza hai infuso in quelle manine intrecciate, strette a sostenere stelle cadenti.

Tale è la fiducia che continui a irradiare affinché sempre più serrate possano correre incontro alla meraviglia del sapere, uniti nel ricordo di una conoscenza disseminata di spassosa semplicità e protessi nell’abbraccio di una luce che instancabile splenderà, perché la maestra Nika allegra era e allegra sempre per loro sarà!