«La mente mente»: terza puntata del podcast Occhi di Riso di Alessandra Baruffato su Radio Materia

Il nuovo episodio affronta con sensibilità e chiarezza un tema universale: la tendenza della mente a costruire scenari di paura e pregiudizio davanti a ciò che non conosciamo, come la fragilità e la disabilità

alessandra baruffato

Dopo aver raccontato l’impatto dello sguardo sulla disabilità e il momento della diagnosi, Alessandra Baruffato torna su Radio Materia con la terza puntata del suo podcast Occhi di Riso – voci che cambiano la prospettiva, un progetto dell’associazione DAUN.

Il nuovo episodio, dal titolo «La mente mente», affronta con sensibilità e chiarezza un tema universale: la tendenza della mente a costruire scenari di paura e pregiudizio davanti a ciò che non conosciamo, come la fragilità e la disabilità.

Alessandra racconta come, alla nascita di sua figlia Luna, la sua mente iniziasse a riempirsi di timori e immagini catastrofiche, mentre la realtà — fatta di piccoli gesti, sorrisi e presenza — era molto diversa. «Mentre io costruivo muri, Luna intanto costruiva ponti», dice con fermezza.

L’episodio invita a mettere in pausa i giudizi automatici, respirare e guardare davvero, per scoprire la vita vera che spesso si nasconde dietro le etichette e i preconcetti. Il messaggio finale è semplice e potente: «La mente mente. Ma il cuore vede». La terza puntata di Occhi di Riso è disponibile su tutte le principali piattaforme audio e su Radio Materia.

ASCOLTA IL PODCAST

Pubblicato il 16 Settembre 2025
