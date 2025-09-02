La Openjobmetis vuole farsi bella: primo test a Masnago davanti ai tifosi

Openjobmetis-tifosi, contatto. Dopo l’allenamento aperto al pubblico dello scorso 22 agosto al Campus, la Pallacanestro Varese torna a mostrarsi ai propri (e fedeli) supporters: mercoledì 3 alle 19 i biancorossi si svelano in pubblico alla Itelyum Arena nel match che li vede opposti alla Gruppo Mascio Bergamo che milita in Serie A2.

Galleria fotografica Openjobmetis in campo, amichevole con il SAM Massagno 4 di 28

L’occasione per vedere all’opera la squadra “in costruzione” che si sta preparando al prossimo campionato: venerdì scorso Librizzi e compagni hanno vinto il primo match contro la SAM di Massagno, avversaria protagonista nel massimo campionato svizzero, lontano da occhi indiscreti. Il secondo test, con la formazione beramasca, dovrebbe essere sullo stesso livello di difficoltà mentre un confronto di fascia superiore è quello previsto per sabato 6 a Tortona (anche in quel caso a porte chiuse) nel nuovo palasport dei piemontesi.

QUI OPENJOBMETIS

Kastritis schiererà la squadra con due assenti. Scontata quella di Olivier Nkamhoua che sta disputando (con profitto) gli Europei con la maglia della Finlandia. Sarà invece in tribuna Elisee Assui che si era fermato dopo pochi minuti contro Massagno: per l’ala si è trattato di un semplice affaticamento, anche prevedibile visto il carico di lavoro, ma sino al termine della settimana “Big Eli” rimane a riposo precauzionale. Esclusi comunque problemi seri in chiave futura. Gli occhi del pubblico saranno poi particolarmente puntati su Allerik Freeman, il possibile “colpo” estivo: l’esterno americano ha anticipato i tempi, esordendo in amichevole con gli svizzeri e andando anche a segno con 11 punti. Con Freeman c’è curiosità anche verso i connazionali Moody, Renfro e Moore, le novità (insieme a Ladurner) della truppa varesina.

QUI NKAMHOUA

Dicevamo di Nkamhoua: il suo Europeo è stato fino a qui positivo sia a livello di squadra (la Finlandia ha finora vinto tre partite e perso di misura solo con la Lituania) sia a livello personale. Le cifre parlano di 8,5 punti, 4,8 rimbalzi e 3,3 assist pur con qualche errore al tiro, ma l’ala pivot finlandese sta convincendo per come tiene il campo da entrambi i lati. Lo staff finnico (tra gli assistenti c’è l’ex biancorosso Teemu Rannikko) lo usa spesso anche da numero 5 per affiancare la propria superstar Lauri Markkanen e in quella posizione Nkamhoua ha marcato anche un avversario del calibro di Jonas Valanciunas.

BIGLIETTI E INGRESSI

La Itelyum Arena sarà aperta al pubblico con una serie di limitazioni a causa dei lavori in corso sull’ala ovest (termineranno prima dell’inizio del campionato). Per questo motivo contro Bergamo il pubblico potrà occupare la zona est del palazzetto: gli unici ingressi aperti saranno il 7 e l’8 mentre gli spettatori possono occupare qualsiasi seggiolino (nella circostanza non vale, infatti, alcun abbonamento). Le prevendite stanno andando bene, con oltre 600 biglietti già prenotati (il dato è aggiornato a mezzogiorno del martedì): gli abbonati possono acquistare il biglietto a 5 euro mentre per chi non ha la tessera stagionale il prezzo è di 10 euro. Sarà aperto anche il parterre ma in questa occasione vi potranno accedere solo gli sponsor della società.

QUI BERGAMO

La Blu Basket di coach Andrea Zanchi ha fino a questo momento disputato tre partite amichevoli: vittorie su Lumezzane (100-71) e Piacenza (98-72) ma sconfitta nel primo test di pari categoria a Livorno (78-101). I veterani USA D’Angelo Harrison e Dustin Hogue sono i due giocatori più noti, anche a livello di Serie A, tra quelli della compagine orobica. Da valutare la presenza di Loic Bosso, uno dei giocatori africani cresciuti a Varese dalla Academy: il lungo è alle prese con un guaio muscolare.