“La scuola ha perso la parità ma non lo ha detto”: la denuncia di una madre

La scelta della scuola può rivelarsi sbagliata. Non si tratta soltanto di percorso ma anche di istituzione. È il caso di una madre che racconta la sua vicenda travagliata:

Ho iscritto mio figlio 4 anni fa in questa scuola privata e paritaria (istituto secondario di formazione professionale). Lo scorso anno scolastico dopo aver pagato l’iscrizione è emerso che la scuola aveva perso la parità. Tuttavia il preside, nonostante sapesse la situazione, ha omesso di comunicarcelo e ha continuato a negare il fatto.

Vorrei segnalare in aggiunta che durante i tre anni precedenti frequentati da mio figlio la scuola non ha garantito il corretto svolgimento della didattica, molte sono state le ore di lezione obbligatorie perse e mai recuperate. La mia segnalazione è fatta nell’interesse di tutelare altre famiglie che in buona fede iscrivono i loro figli in questo Istituto.