La Tre Valli delle donne: il percorso, i team, il programma e gli orari della gara del 7 ottobre

Ad anticipare il classico appuntamento con la 104° Tre Valli Varesine – UCI ProSeries per professionisti uomini, per il quinto anno consecutivo c’è la competizione delle donne con la Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work.

L’appuntamento è per martedì 7 ottobre quando sulle strade della provincia di Varese giungeranno anche le migliori atlete professioniste donne del panorama mondiale a contendersi la vittoria sul traguardo di via Sacco.

La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, seppur giovane, ha già conquistato un posto tra gli appuntamenti più attesi della stagione. In sole quattro edizioni, la gara ha attirato al via alcune tra le migliori squadre del panorama internazionale: team World Tour, Continental e importanti formazioni di club.

L’albo d’oro della corsa femminile è già di grandissimo prestigio con le vittorie della cubana Arlenis Sierra che si era imposta nella prima edizione del 2021; Elisa Longo Borghini nel 2022, la tedesca Liane Lippert trionfatrice nel 2023 e la francese Cédrine Kerbaol prima un anno fa.

Il percorso della Tre Valli Women

Confermato il Museo del Tessile di Busto Arsizio come quartier tappa con la presentazione delle squadre e delle atlete che sfileranno nel parterre dei giardini e il via ufficiale alla gara. La Tre Valli “rosa” si svolgerà sulla distanza di 136,3 chilometri con un primo tratto in linea di circa 40 chilometri, da Busto Arsizio fino a Varese, dove le ragazze entreranno poi nel circuito finale di circa 16 chilometri da ripetere per sei volte. Confermato anche il finale con il viale d’arrivo posto in via Sacco, davanti al Comune di Varese.

Le due corse in diretta TV nei cinque continenti

Anche per questa edizione le gare organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda saranno visibili in diretta su RAI Sport e RAI 2 e grazie a RAI ITALIA e a discovery+ / Eurosport le Tre Valli Varesine saranno visibili nei cinque Continenti.

Le squadre della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work

AG Insurance-Soudal Team – Belgio

Canyon//SRAM ZondaCrypto – Germania

FDJ-Suez – Francia

Fenix-Deceuninck – Belgio

Lidl-Trek – USA

Liv-AlUla-Jayco – Australia

Movistar Team – Spagna

Roland – Svizzera

UAE Team ADQ – Emirati Arabi Uniti

Uno-X Mobility – Norvegia

Cofidis Women Team – Francia

EF Education-Oatly – USA

VolkerWessels Cycling Team – Paesi Bassi

Aromitalia 3T Vaiano – Italia

BePink-Imatra-Bongioanni – Italia

Born To Win BTC City Ljubljana Zhiraf – Italia

Isolmant-Premac-Vittoria – Italia

Team Dukla Praha – Repubblica Ceca

Team Mendelspeck E-Work – Italia

Top Girls Fassa Bortolo – Italia

Team WCC – UCI

Il programma

Lunedì 6 Ottobre 2025

Ore 13

Apertura Segreteria di Partenza presso Museo del Tessile, Via A. Volta, Busto Arsizio (VA)

Ore 14.15 – 15.45

Conferma partenti, distribuzione numeri, accredito direttori sportivi

Ore 15

Accrediti organizzazione, stampa, seguito ufficiale

Ore 16

Riunione tecnica direzione organizzativa, collegio, commissari, direttori sportivi

Ore 19.10

Riunione sicurezza in corsa (autisti e piloti mezzi ufficiali, scorte tecniche, TV, fotografi e stampa)

Martedì 7 Ottobre 2025

Ore 07

Apertura Segreteria di partenza presso Museo del Tessile, Via A. Volta, Busto Arsizio (VA)

Ore 7.45 – 8.45

Presentazione squadre e firma foglio di partenza

Ore 8.50

Partenza Ufficiale

Ore 11.00

Apertura Sala stampa presso Camera di Commercio Varese, Piazza Monte Grappa, Varese

Ore 12.00 / 12.30

Arrivo Via Sacco, Varese

10’ dall’arrivo

Cerimonia protocollare

10’ dalla Cerimonia protocollare

conferenza stampa presso Camera di Commercio Varese