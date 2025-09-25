La Tre Valli delle donne: il percorso, i team, il programma e gli orari della gara del 7 ottobre
La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, seppur giovane, ha già conquistato un posto tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Si corre al mattino prima della gara degli uomini
Ad anticipare il classico appuntamento con la 104° Tre Valli Varesine – UCI ProSeries per professionisti uomini, per il quinto anno consecutivo c’è la competizione delle donne con la Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work.
L’appuntamento è per martedì 7 ottobre quando sulle strade della provincia di Varese giungeranno anche le migliori atlete professioniste donne del panorama mondiale a contendersi la vittoria sul traguardo di via Sacco.
La Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, seppur giovane, ha già conquistato un posto tra gli appuntamenti più attesi della stagione. In sole quattro edizioni, la gara ha attirato al via alcune tra le migliori squadre del panorama internazionale: team World Tour, Continental e importanti formazioni di club.
L’albo d’oro della corsa femminile è già di grandissimo prestigio con le vittorie della cubana Arlenis Sierra che si era imposta nella prima edizione del 2021; Elisa Longo Borghini nel 2022, la tedesca Liane Lippert trionfatrice nel 2023 e la francese Cédrine Kerbaol prima un anno fa.
Il percorso della Tre Valli Women
Confermato il Museo del Tessile di Busto Arsizio come quartier tappa con la presentazione delle squadre e delle atlete che sfileranno nel parterre dei giardini e il via ufficiale alla gara. La Tre Valli “rosa” si svolgerà sulla distanza di 136,3 chilometri con un primo tratto in linea di circa 40 chilometri, da Busto Arsizio fino a Varese, dove le ragazze entreranno poi nel circuito finale di circa 16 chilometri da ripetere per sei volte. Confermato anche il finale con il viale d’arrivo posto in via Sacco, davanti al Comune di Varese.
Le due corse in diretta TV nei cinque continenti
Anche per questa edizione le gare organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda saranno visibili in diretta su RAI Sport e RAI 2 e grazie a RAI ITALIA e a discovery+ / Eurosport le Tre Valli Varesine saranno visibili nei cinque Continenti.
Le squadre della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work
AG Insurance-Soudal Team – Belgio
Canyon//SRAM ZondaCrypto – Germania
FDJ-Suez – Francia
Fenix-Deceuninck – Belgio
Lidl-Trek – USA
Liv-AlUla-Jayco – Australia
Movistar Team – Spagna
Roland – Svizzera
UAE Team ADQ – Emirati Arabi Uniti
Uno-X Mobility – Norvegia
Cofidis Women Team – Francia
EF Education-Oatly – USA
VolkerWessels Cycling Team – Paesi Bassi
Aromitalia 3T Vaiano – Italia
BePink-Imatra-Bongioanni – Italia
Born To Win BTC City Ljubljana Zhiraf – Italia
Isolmant-Premac-Vittoria – Italia
Team Dukla Praha – Repubblica Ceca
Team Mendelspeck E-Work – Italia
Top Girls Fassa Bortolo – Italia
Team WCC – UCI
Il programma
Lunedì 6 Ottobre 2025
Ore 13
Apertura Segreteria di Partenza presso Museo del Tessile, Via A. Volta, Busto Arsizio (VA)
Ore 14.15 – 15.45
Conferma partenti, distribuzione numeri, accredito direttori sportivi
Ore 15
Accrediti organizzazione, stampa, seguito ufficiale
Ore 16
Riunione tecnica direzione organizzativa, collegio, commissari, direttori sportivi
Ore 19.10
Riunione sicurezza in corsa (autisti e piloti mezzi ufficiali, scorte tecniche, TV, fotografi e stampa)
Martedì 7 Ottobre 2025
Ore 07
Apertura Segreteria di partenza presso Museo del Tessile, Via A. Volta, Busto Arsizio (VA)
Ore 7.45 – 8.45
Presentazione squadre e firma foglio di partenza
Ore 8.50
Partenza Ufficiale
Ore 11.00
Apertura Sala stampa presso Camera di Commercio Varese, Piazza Monte Grappa, Varese
Ore 12.00 / 12.30
Arrivo Via Sacco, Varese
10’ dall’arrivo
Cerimonia protocollare
10’ dalla Cerimonia protocollare
conferenza stampa presso Camera di Commercio Varese
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.