La XXIII sfida nazionale di mini Dragon Boat Anciu sarà sulle acque del lago di Varese

Il Lago di Varese ospiterà, per la prima volta, la Sfida Nazionale di Mini Dragon Boat Anciu dal 19 al 21 settembre 2025. Questo evento, giunto alla sua XXIII edizione, è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e la Canottieri Varese, ed è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo dei circoli universitari italiani.

La competizione riunirà quindici squadre provenienti da tredici atenei italiani, tra cui Milano Bicocca, Milano Statale, Bologna, Pavia, Firenze, Padova, Pisa, Ancona, Cosenza e Cagliari, con l’Insubria che gareggerà con la sua squadra, Arcadia.

Il Dragon Boat è una canoa tradizionale cinese che può ospitare dieci o venti persone e si distingue per la sua forma caratteristica, con testa e coda a forma di dragone. La competizione consiste in emozionanti gare tra equipaggi che remano in perfetta sincronia, un vero e proprio test di forza, resistenza e coesione di squadra.

La squadra dell’Insubria, Arcadia, si prepara con entusiasmo a difendere la quinta posizione conquistata lo scorso anno a Firenze, dove è stata la prima tra le squadre lombarde, superando atenei con una lunga tradizione nel mondo del canottaggio. Le cape-voga Martina Bellandi e Michela Lauriello guideranno l’equipaggio, composto da membri dell’Ateneo e del personale tecnico-amministrativo, tra cui Fabio Ibatici, Vito Cannone, Laura Balduzzi, e altri, con il coach Mauro Mazzoccato e il timoniere Guido Cimoli.

Il programma dell’evento prevede l’arrivo degli equipaggi e le prove delle imbarcazioni il 19 settembre. Il 20 settembre, a partire dalle 8.30, le squadre si daranno battaglia sul campo gara con le batterie di qualificazione. Dopo una pausa pranzo, si svolgeranno le qualificazioni, i ripescaggi e le gare finali.

Nel corso della mattinata è previsto un momento istituzionale con la partecipazione della rettrice dell’Insubria Maria Pierro, il presidente dell’Anciu Giuseppe La Sala e altri rappresentanti degli atenei partecipanti. La serata si concluderà con la premiazione durante il tradizionale Convivium, una cena e festa danzante, che avrà luogo nel Palazzetto del Cus Insubria al campus di Bizzozero.

La tradizione del Dragon Boat all’Università dell’Insubria è iniziata nel 2015 e oggi l’ateneo varesino possiede due imbarcazioni, una da venti e una da dieci posti, ancorate a Gavirate, presso la Società Canottieri Varese. Gli allenamenti sono aperti a studenti, docenti e personale, e si svolgono ogni sabato mattina. Chiunque sia interessato può iscriversi e unirsi alla squadra.