Varese News

Salute

Lavori alla Casa di Comunità di Arcisate, servizi sanitari trasferiti

Mercoledì 3 settembre gli Uffici ADI e Protesica resteranno chiusi per consentire le operazioni di trasloco; da giovedì 4 settembre, entrambi gli uffici saranno trasferiti al piano rialzato della struttura di via Matteotti

Arcisate - Casa di comunità

Proseguono i lavori di adeguamento nella sede della Casa di Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23, avviati nei mesi scorsi nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR. I cantieri proseguiranno fino alla fine dell’anno, rendendo necessarie alcune modifiche logistiche per garantire la continuità dei servizi sanitari.

Uffici chiusi il 3 settembre, trasferimento in via Matteotti dal 4

In particolare, mercoledì 3 settembre gli uffici ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Protesica rimarranno chiusi per permettere le operazioni di trasloco.

A partire da giovedì 4 settembre, entrambi i servizi saranno trasferiti temporaneamente al piano rialzato della struttura di via Matteotti 20, sempre ad Arcisate. La durata prevista del trasferimento è di circa tre mesi, con la possibilità di proroga in base all’evoluzione dei lavori.

Cambiano gli accessi ai servizi

Oltre allo spostamento degli uffici, i lavori comporteranno anche modifiche nei percorsi interni di accesso ad altri servizi della Casa di Comunità. I dettagli verranno aggiornati e comunicati progressivamente, in base all’andamento del cantiere.

L’Azienda si scusa per i disagi e invita l’utenza a prestare attenzione alle nuove indicazioni.

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Pubblicato il 01 Settembre 2025
