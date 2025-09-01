Lavori alla Casa di Comunità di Arcisate, servizi sanitari trasferiti
Mercoledì 3 settembre gli Uffici ADI e Protesica resteranno chiusi per consentire le operazioni di trasloco; da giovedì 4 settembre, entrambi gli uffici saranno trasferiti al piano rialzato della struttura di via Matteotti
Proseguono i lavori di adeguamento nella sede della Casa di Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23, avviati nei mesi scorsi nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR. I cantieri proseguiranno fino alla fine dell’anno, rendendo necessarie alcune modifiche logistiche per garantire la continuità dei servizi sanitari.
Uffici chiusi il 3 settembre, trasferimento in via Matteotti dal 4
In particolare, mercoledì 3 settembre gli uffici ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Protesica rimarranno chiusi per permettere le operazioni di trasloco.
A partire da giovedì 4 settembre, entrambi i servizi saranno trasferiti temporaneamente al piano rialzato della struttura di via Matteotti 20, sempre ad Arcisate. La durata prevista del trasferimento è di circa tre mesi, con la possibilità di proroga in base all’evoluzione dei lavori.
Cambiano gli accessi ai servizi
Oltre allo spostamento degli uffici, i lavori comporteranno anche modifiche nei percorsi interni di accesso ad altri servizi della Casa di Comunità. I dettagli verranno aggiornati e comunicati progressivamente, in base all’andamento del cantiere.
L’Azienda si scusa per i disagi e invita l’utenza a prestare attenzione alle nuove indicazioni.
