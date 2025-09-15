Varese News

Le Arti di Gallarate presentano il nuovo anno teatrale

La presentazione delle attività del palco di via don Minzoni. In scena alle 20.30 anche la "Antitempesta"

Il Teatro delle Arti di Gallarate è pronto a dare il via alla nuova stagione teatrale con l’evento di presentazione che segna l’inizio dell’Anno Teatrale 2025/26. Il 17 settembre 2025, la città di Gallarate accoglierà la presentazione della 57ª stagione teatrale, che promette di essere un viaggio ricco di emozioni, riflessioni e novità culturali.

L’inaugurazione ufficiale avverrà alle ore 19:00 con la presentazione delle stagioni e delle proposte culturali previste per il prossimo anno, dalle stagioni a Filosofarti.

Seguirà un aperitivo che permetterà ai partecipanti di socializzare e scambiarsi opinioni sulle iniziative che daranno forma alla stagione.

Lo spettacolo Antitempesta

A partire dalle 20:30, andrà in scena “Antitempesta”, uno spettacolo teatrale realizzato dagli allievi del Gruppo Bausch della Scuola di Teatro, sotto la direzione artistica di Giulia Provasoli.

“Antitempesta” è una replica dello spettacolo di fine corso che vedrà coinvolti sia i giovani allievi che gli adulti del gruppo, che attraverso il loro impegno e la passione per il teatro, porteranno in scena una performance di alto livello. Il titolo evoca immagini potenti di contrasto, di forze che si scontrano e si ricompongono, un tema che si presta perfettamente alla riflessione sulla condizione umana e sulle sue sfide.

L’ingresso Libero per Tutti

Il pubblico potrà partecipare gratuitamente all’evento, nel segno dell’impegno del Teatro delle Arti di rendere la cultura accessibile a tutti, senza barriere economiche e lasciando al pubblico la libertà di sostenere con donazioni secondo le proprie disponibilità.

Pubblicato il 15 Settembre 2025
