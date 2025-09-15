Le Arti di Gallarate presentano il nuovo anno teatrale

Il Teatro delle Arti di Gallarate è pronto a dare il via alla nuova stagione teatrale con l’evento di presentazione che segna l’inizio dell’Anno Teatrale 2025/26. Il 17 settembre 2025, la città di Gallarate accoglierà la presentazione della 57ª stagione teatrale, che promette di essere un viaggio ricco di emozioni, riflessioni e novità culturali.

L’inaugurazione ufficiale avverrà alle ore 19:00 con la presentazione delle stagioni e delle proposte culturali previste per il prossimo anno, dalle stagioni a Filosofarti.

Seguirà un aperitivo che permetterà ai partecipanti di socializzare e scambiarsi opinioni sulle iniziative che daranno forma alla stagione.

Lo spettacolo Antitempesta

A partire dalle 20:30, andrà in scena “Antitempesta”, uno spettacolo teatrale realizzato dagli allievi del Gruppo Bausch della Scuola di Teatro, sotto la direzione artistica di Giulia Provasoli.

“Antitempesta” è una replica dello spettacolo di fine corso che vedrà coinvolti sia i giovani allievi che gli adulti del gruppo, che attraverso il loro impegno e la passione per il teatro, porteranno in scena una performance di alto livello. Il titolo evoca immagini potenti di contrasto, di forze che si scontrano e si ricompongono, un tema che si presta perfettamente alla riflessione sulla condizione umana e sulle sue sfide.

L’ingresso Libero per Tutti

Il pubblico potrà partecipare gratuitamente all’evento, nel segno dell’impegno del Teatro delle Arti di rendere la cultura accessibile a tutti, senza barriere economiche e lasciando al pubblico la libertà di sostenere con donazioni secondo le proprie disponibilità.