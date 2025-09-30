Li fermano con la droga in macchina a Biumo, due arresti per spaccio a Varese
In azione le Volanti: l’alt in piazza XXIV Maggio e il tentativo di occultare la sostanza: cocaina anche nelle mutande
Nell’auto, due ragazzi. Fuori, per strada, coetanei ma con indosso la divisa della polizia, anche loro giovani ma con l’occhio esperto, che notano qualcosa di strano e fermano il veicolo.
Dentro appunto i due fermati, uno di nazionalità marocchina, classe 2004; l’altro italiano, di 10 anni più giovane residente nel Varesotto. All’altezza di piazza XXIV Maggio, alla vista della polizia i ragazzi cercano di gettare un involto sotto al sedile: c’è della droga, 25 grammi di hascisc da far sparire alla svelta.
All’amico seduto di fianco gli operanti trovano un bilancino e altro stupefacente, cocaina, occultata nelle mutande, 5 grammi. È così scattato l’arresto in flagranza di reato e il processo per direttissima celebratosi martedì mattina a Varese dinanzi al giudice Andrea Crema.
Il diciannovenne marocchino vive a Varese da circa un anno ed è risultato irregolare, già arrestato a Savona nel luglio scorso sempre per droga. L’altro imputato cittadino italiano, incensurato, non ha risposto alle domande del giudice. La pm ha chiesto l’applicazione di misure cautelari diverse: Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo alla presentazione alla polizia giudiziaria per l’imputato straniero anche a causa della divisione dello stupefacente in dosi che esclude l’uso personale. Per il 31enne italiano nessuna misura cautelare; entrambi sono stati rimessi in libertà.
